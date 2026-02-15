Razie de amploare a polițiștilor rutieri: 4 infracțiuni flagrante și sute de șoferi verificați într-o singură noapte

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău au desfășurat, în noaptea de 14/15 februarie, o acțiune de amploare pentru prevenirea și combaterea conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive.

Potrivit datelor transmise de IPJ Bacău, în cadrul activităților au fost legitimate peste 500 de persoane, au fost controlate aproximativ 450 de autovehicule și au fost efectuate peste 450 de testări cu aparatele din dotare.

În urma controalelor, polițiștii au constatat 4 infracțiuni flagrante și au reținut 2 permise de conducere pentru consum de alcool la volan.

Unul dintre cazuri a fost înregistrat în comuna Cașin, unde a fost depistat un bărbat de 36 de ani aflat sub influența băuturilor alcoolice. Aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, în municipiul Bacău, polițiștii Serviciului Rutier au identificat o tânără de 25 de ani, din județul Vaslui, care a prezentat la control un permis de conducere ce părea emis de autoritățile poloneze. Verificările efectuate în bazele de date au arătat însă că aceasta nu deține permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii continuă cercetările în ambele cazuri și reamintesc conducătorilor auto că toleranța față de consumul de alcool sau substanțe interzise la volan este zero.