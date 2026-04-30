Razie în rândul taximetriștilor de la Gară! Poliția și RAR Bacău au retras certificate și au „împărțit” amenzi

Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Bacău, împreună cu agenți ai Biroului Rutier Bacău și specialiști ai Registrului Auto Român Bacău, au desfășurat, pe 30 aprilie, o acțiune de control în zona Gării Bacău.

Verificările au vizat legalitatea transportului de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere, în contextul acțiunilor pentru prevenirea și combaterea transportului ilegal de persoane, dar și pentru creșterea siguranței rutiere.

În cadrul acțiunii au fost controlate aproximativ 60 de autovehicule. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 17 sancțiuni contravenționale și au retras 4 certificate de înmatriculare.

În timpul controalelor, polițiștii au depistat și un bărbat de 65 de ani care figura în baza de date ca fiind căutat de autoritățile din Italia, pentru participarea la o procedură judiciară. Acesta a fost condus la sediul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Bacău, pentru clarificarea situației, iar verificările continuă.

Polițiștii recomandă călătorilor să apeleze doar la operatori autorizați, să verifice existența autorizațiilor de transport afișate la vedere și să evite cursele oferite de persoane neautorizate.