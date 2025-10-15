Razie prin târguri! Parfumuri și haine contrafăcute, descoperite de jandarmi

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au depistat mai multe produse contrafăcute în târgurile săptămânale din județ. Astfel, în Târgul Săptămânal din Onești, a fost identificată o persoană care oferea spre vânzare peste 20 de articole vestimentare contrafăcute, iar în Târgul Săptămânal din Șerbănești, o altă persoană avea spre comercializare peste 25 de parfumuri contrafăcute.

În urma verificărilor, au fost confiscate peste 45 de produse care purtau mărci și culori similare celor originale, pentru care nu existau documente justificative privind proveniența.

Ca urmare a constatării faptelor, jandarmii au întocmit actele de sesizare sub aspectul săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs ce poartă o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice. Actele au fost predate organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.

„Recomandăm cetățenilor să fie vigilenți și să evite achiziționarea produselor din surse neautorizate. În cazul în care observați persoane care comercializează produse contrafăcute sau suspecte în spațiul public, vă rugăm să informați imediat forțele de ordine pentru protejarea drepturilor consumatorilor.Precizăm că astfel de acțiuni de control și prevenție vor continua și în perioada următoare, pentru combate comerțul ilegal și a proteja comunitatea”, transmit jandarmii băcăuani.