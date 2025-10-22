RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Dep. Costel Dunava: „Măsura are ca scop protejarea victimelor accidentelor”

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat astăzi propunerea legislativă prin care asigurarea RCA devine obligatorie și pentru trotinetele și bicicletele electrice. Următorul pas este ca măsura să fie promulgată de președintele României, anunță deputatul Costel Dunava (PSD).

Legea transpune o directivă europeană (UE 2021/2118) menită să asigure despăgubirea victimelor accidentelor provocate de orice vehicul aflat în mișcare pe drumurile publice.

„Măsura are ca scop protejarea victimelor accidentelor rutiere și responsabilizarea tuturor participanților la trafic. După promulgarea de către Președintele României, propunerea legislativă adoptată astăzi în Parlament va deveni lege”, transmite deputatul Costel Dunava.