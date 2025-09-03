REACȚIE: Anchetă la SJU Bacău, după ce un pacient a acuzat rele tratamente la Psihiatrie

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău a reacționat, după ce Ziarul de Bacău a publicat o scrisoare a unui pacient care reclama rele tratamente în secția de Psihiatrie.

„Am luat la cunoștință plângerea transmisă în spațiul public de un fost pacient al Secției de Psihiatrie și regretăm experiența descrisă. Respectul față de demnitatea și siguranța fiecărei persoane internate este o prioritate pentru noi”, se arată în replica SJU Bacău, publicată pe Facebook.

„Referitor la acuzațiile privind comportamentul personalului, menționăm că instituția noastră are zero toleranță față de orice formă de abuz sau lipsă de respect față de pacienți”, se mai arată în comunicat.

Pentru a clarifica situația, conducerea spitalului va dispune declanșarea unei anchete interne privind incidentul semnalat și verificarea procedurilor de lucru și a respectării drepturilor pacientului pe întreaga perioadă a internării. De asemenea, se vor purta discuții cu echipa medicală „pentru a identifica posibile disfuncționalități în comunicare și relația medic–pacient”.