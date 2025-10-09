Reacție vehementă la strategia UE, prin care copiii își vor putea alege sexul. Eurodeputatul Benea: „Este jenant să construim o realitate paralelă cu realitatea biologică şi să facem din asta o misiune a Uniunii Europene!”

Copiii ar putea fi liberi să-și aleagă sexul, conform unei noi strategii prezentate de Comisia Europeană, scrie ziarul conservator britanic The Telegraph. Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a reacționat vehement, pe Facebook: „Este jenant să construim o realitate paralelă cu realitatea biologică şi să facem din asta o misiune a Uniunii Europene!”

Orice limită de vârstă pentru recunoașterea sexului ar putea fi eliminată, iar terapia pentru a verifica dacă copiii doresc cu adevărat să-și schimbe sexul ar putea fi interzisă prin aceste planuri. Noile propuneri sunt cuprinse în noua „Strategie pentru egalitatea LGBTIQ+ 2026-2030” a Comisiei Europene, lansată miercuri.

„Oricât de bogată ar fi imaginația noastră, oricâtă disponibilitate am manifesta față de concepte, filozofii sau curente de gândire, mărturisesc că nici eu, nici colegii social-democrați români din Parlamentul European nu ne împăcăm cu ideea ca, în numele „egalității LGBTQ+”, un copil să-şi poată alege genul indiferent de vârstă”, a reacționat europarlamentarul Benea: