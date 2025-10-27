Reducerea pierderilor în fermă. 5 măsuri pe care le poți lua chiar azi

Într-o fermă, fiecare kilogram de furaj, fiecare litru de apă și fiecare oră de muncă contează. Pierderile, fie că vorbim despre furaje alterate, scurgeri de combustibil sau incidente, se traduc direct în costuri mai mari și profit mai mic.

Din fericire, există soluții simple, pe care le poți implementa chiar de azi, pentru a eficientiza activitatea și a păstra resursele valoroase acolo unde trebuie: în fermă.

Protejează furajele cu prelate și folii agricole de calitate

Pierderile de furaje pot fi semnificative dacă silozurile și baloții nu sunt protejați corespunzător. Umiditatea, mucegaiul și expunerea la soare pot deteriora rapid materialul vegetal, reducând valoarea nutritivă și generând risipă.

Foliile agricole pentru siloz, prelatele pentru baloți și plasele de protecție sunt soluții eficiente și accesibile pentru conservarea furajelor. O folie triplustratificată, de exemplu, reduce pătrunderea oxigenului și limitează riscul de fermentație necontrolată, asigurând conservarea corectă a furajelor.

De asemenea, nu uita de accesoriile adiacente, cum ar fi sacii de siloz Silobag pentru depozitarea cerealelor sau sacii de nisip pentru etanșarea și protecția silozului. Aceste detalii mici pot face diferența între un siloz compromis și unul care rezistă perfect întreg sezonul.

Optimizează depozitarea cerealelor și a semințelor

O mare parte din pierderi apare în etapa de depozitare. Umiditatea prea mare, ventilația ineficientă sau contaminarea cu dăunători pot compromite o parte semnificativă din recoltă.

Prelata pentru acoperirea baloţilor protejează suplimentar, iar ridicarea baloților pe paleți sau structuri de susținere permite ventilația de jos și se evită condensul.

De asemenea, investește într-un sistem de monitorizare a umidității și temperaturii în silozuri și magazii. Acesta te ajută să observi rapid modificările care pot afecta calitatea cerealelor. Iar o aerare periodică și aplicarea tratamentelor preventive împotriva insectelor depozitate pot salva tone de produs, fără costuri semnificative.

Redu pierderile de apă și combustibil prin mentenanță preventivă

În multe ferme, pierderile invizibile, cum ar fi scurgerile de apă sau consumul nejustificat de motorină, ajung să coste mii de lei anual. Verificarea periodică a instalațiilor de irigații, a furtunurilor și a echipamentelor de pompare previne pierderile și prelungește durata de viață a sistemelor.

În plus, o mentenanță preventivă a utilajelor agricole (uleiuri, filtre, presiune în pneuri) reduce consumul de combustibil și scade riscul de defecțiuni costisitoare în plin sezon de lucru.

Valorifică resturile vegetale și gunoiul de grajd

În loc să fie considerate pierderi, resturile vegetale pot deveni resurse. Tocarea paielor și transformarea lor în compost sau folosirea gunoiului de grajd ca îngrășământ natural reduc cheltuielile cu fertilizanții și îmbunătățesc structura solului.

Tot mai multe ferme aleg să instaleze platforme pentru compostare sau sisteme de biogaz, care transformă deșeurile organice în energie. Chiar și la scară mică, această abordare circulară aduce beneficii economice și ecologice semnificative.

Măsuri de prevenție a incendiilor în fermă

Incendiile reprezintă una dintre cele mai grave surse de pierderi materiale în ferme, mai ales în perioadele secetoase sau în apropierea zonelor de depozitare a furajelor. Prevenția este esențială, recomandă Good Day’s Work.

Primul pas este verificarea instalațiilor electrice și evitarea folosirii prelungitoarelor improvizate sau a echipamentelor defecte. În zona silozurilor, depozitelor și atelierelor trebuie respectată o distanță sigură între materiale inflamabile și sursele de foc.

Instalarea stingătoarelor, a hidranților de curte și a panourilor de avertizare vizibilă poate preveni extinderea rapidă a unui incendiu. Totodată, este importantă instruirea personalului – fiecare angajat trebuie să știe cum se acționează în caz de urgență și unde se află echipamentele de intervenție.

O măsură adesea ignorată, dar foarte eficientă, este curățarea periodică a reziduurilor vegetale din jurul clădirilor și între baloți, pentru a reduce riscul ca un foc accidental să se propage.