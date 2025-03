Reducerile mari continuă! Festivalul Ofertelor Wooww la Auchan aduce prețuri senzaționale!

Marile bucurii vin la prețuri mici! Cu ocazia aniversării de primăvară, Auchan sărbătorește cu reduceri, oferte și beneficii la produse din cele mai importante categorii. Până pe 1 aprilie, peste 1.600 de produse cu prețuri spectaculoase sunt disponibile în supermarketurile și hipermarketurile Auchan.

În perioada 21 – 23 martie, ai reducere 50% la Detergent Capsule Ariel All in 1 Mountain Spring, 72 spălări, disponibil la doar 64,99 lei și preț special la File somon, disponibil la 69,99 lei / kg.

Vezi mai multe oferte Wooww aici: https://www.auchan.ro/aniversar-primavara

Până pe 1 aprilie, magazinele Auchan te invită la Festivalul Ofertelor Wooww unde poți profita de reduceri de până la 50% la produse importante – fie că este vorba despre produse alimentare sau nealimentare, din categorii precum băcănie, băuturi alcoolice și non-alcoolice, cosmetice, produse de menaj, produse pentru copii, articole pentru animalele de companie, dar și electronice și electrocasnice.

Scanează cardul de fidelitate la cumpărături și poți câștiga unul dintre cele peste 400 de premii în vouchere de vacanță și cumpărături

Până pe 1 aprilie, clienții care fac cumpărături de minimum 100 de lei din magazinele Auchan și MyAuchan (cu excepția celor din stațiile Petrom) și scanează cardul de fidelitate MyCLUB Auchan pot câștiga unul din cele 444 de premii oferite la marea tombolă, respectiv:

4 premii x 4000 euro, voucher vacanță în Turcia

40 premii x 400 lei, voucher MyCLUB pentru achiziția produselor marca Airport, marca proprie Auchan de genți și valize

400 premii x 100 de lei, voucher pentru cumpărături în magazinele Auchan și MyAuchan.

Mai multe detalii sunt disponibile în regulamentul tombolei, disponibil pe www.auchan.ro și în magazine.

Special: La Festivalul ofertelor Wooww ai parte de o mulțime de alte beneficii!

livrare gratuită la comenzile online plasate pe auchan.ro până pe 1 aprilie

produse cadou, în limita stocului disponibil, oferite la comenzile online

Pentru comenzile online, Auchan oferă o gamă variată de servicii proprii – livrare în toată țara, serviciul Click&Collect, pentru ridicare comenzi din magazine, și Auchan Drive – ridicare comenzi din parcarea magazinelor.

Auchan continuă să ofere 60 bani pentru reciclarea ambalajelor SGR

În continuarea acțiunilor de încurajare a unui comportament responsabil, Auchan continuă să ofere clienților care reciclează ambalaje cu sigla SGR 60 bani pentru fiecare ambalaj, beneficiul suplimentar de 10 bani față de garanția SGR fiind oferit sub formă de voucher de fidelitate pe cardul MyCLUB sau MyBusiness CLUB.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu peste 450 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 7 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, 17 magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2023 de peste 1,6 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.