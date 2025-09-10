Registrul de evidență a salariaților: înscrierea în REGES ONLINE trebuie finalizată până pe 30 septembrie

Termenul de 6 luni pentru trecerea tuturor angajatorilor la noul REGES ON LINE este pe cale sa expire, astfel pana pe 30 septembrie 2025 procesul trebuie sa fie finalizat.

REGES-ONLINE este un proiect finanțat din fondurile Planului Național de Redresare și Reziliență, în cadrul proiectului ”REFORMA EVIDENȚEI ȘI MONITORIZĂRII RELAȚIILOR DE MUNCĂ – Componenta 7. Transformarea digitală, investiția 6. Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale” și reprezintă un pas important în digitalizarea administrației publice, în modernizarea relației dintre salariați, angajatori și stat, contribuie la creșterea transparenței în relațiile de muncă, la reducerea birocrației și la asigurarea unui climat de muncă mai sigur și mai predictibil.

Beneficii majore aduse de REGES ONLINE:

acces online securizat pentru angajatori direct printr-un portal web securizat, folosind certificate digitale calificate sau identitatea digitala ROeID, fără a mai fi necesară instalarea aplicației Revisal pe PC;

simplificarea procesului de înregistrare și evidență a elementelor contractelor individuale de muncă, transmiterea, vizualizarea și corectarea înregistrărilor realizându-se direct din browser;

reducerea riscurilor legate de neconformare și evitarea sancțiunilor, prin validări automate, atenționări în sistem și extrase de neconformitati;

eliminarea deplasării angajatorilor la inspectoratele teritoriale de muncă în vederea obținerii de user și parolă;

accesul facil și securizat al cetățenilor la propriul istoric avut în calitate de angajat cu contract individual de muncă, aceștia având posibilitatea de a-și vizualiza și descărca extrasul din Registru în aplicația web, accesibilă simplu din browser de pe orice laptop/PC accesând linkul https://reges.inspectiamuncii.ro sau în aplicația mobilă pentru sistemele de operare iOS/Android;

administrarea digitala a contractelor de munca si acces permanent la istoricul acestora ;

integrarea cu sistemele informatice interne de resurse umane, fara proceduri suplimentare de transfer al datelor;

trecerea la REGES ON LINE nu presupune migrarea de catre angajator, a bazelor de date existente, aceasta fiind deja realizat de sistem. Cei care nu au disponibilă niciuna dintre facilitățile de acces on-line menționate, vor avea avea posibilitatea să își consulte extrasul din Registru la Info Kiosk-urile instalate în acest scop la toate ITM –urile sau la ghișeu, în condițiile prevăzute de lege;

posibilitatea salariatului de a verifica în timp real orice înregistrare operată de către angajator cu privire la contractul său de muncă și primirea de notificări,prin email sau în aplicația de pe telefonul mobil, ori de câte ori angajatorul o înregistrează o modificare a contractului de muncă, suspendarea sau încetarea

acestuia; posibilitatea salariatului de a trimite, prin aplicație, notificări angajatorului, ori de câte ori constată o neconcordanță între datele înregistrate în Registru și situația de fapt (Exemplu: altă durată a timpului de muncă, altă funcție, o situație de suspendare a contractului inexistentă în fapt, etc);

posibilitatea de a descărca extrasul din Registru în format electronic semnat digital, pentru dovedirea vechimii în muncă și în specialitate;

interoperabilitate cu alte instituții pentru validarea datelor, reducând erorile și birocrația;

securitate cibernetică sporită și protecție avansată a datelor.

Angajatorii au obligația ca în termen de 6 luni să se înregistreze în noul sistem REGES ONLINE. Acest termen expira pe 30 septembrie 2025.

În cele 6 luni de tranziție, angajatorii au obligația de a completa în REGES ONLINE toate elementele contractelor individuale de muncă active la data înrolării în noul sistem, care nu se regăsesc în REVISAL.

Modalitatea de înrolare este detaliată pe site-ul Inspecției Muncii, la adresa:

https://reges.inspectiamuncii.ro/ajutor/cum-accesez/

Pentru a vă sprijini în utilizarea platformei, vă recomandăm următoarele materiale:

Vă reamintim că neîndeplinirea obligațiilor legale privind înregistrarea și completarea datelor în REGES-ON LINE poate atrage sancțiuni, conform prevederilor HG nr.295/2025. Astfel articolul 11 din acest act normativ precizeaza urmatoarele:

(1) Angajatorii au obligaţia de a se înregistra în Registru în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, angajatorii au obligaţia de a completa şi de a transmite în Registru toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului, care nu se regăsesc în sistemul informatic care face obiectul soluţiei tehnice pentru transmiterea datelor în registru de către angajatori, prevăzut de art. 10 din Hotărârea Guvernului nr.

905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

(3) Încălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei.

(4) Încălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(sursa: comunicat de presă)