Reglementările falimentului: Biroul juridic «Lexoria» a publicat un ghid pas cu pas

Când o afacere este insolvabilă, nu poate restitui fondurile primite de la creditori și nici nu poate achita plățile obligatorii către furnizori și angajați, acest lucru poate duce la declanșarea procedurii de faliment (insolvență). Rezultatul acesteia, din păcate, nu este doar anularea datoriilor, ci și lichidarea completă a companiei. Prin urmare, înainte de a recurge la măsuri extreme, afacerii i se oferă dreptul de a-și îmbunătăți situația prin diverse metode. Despre cum decurge procedura de faliment și cum poate fi evitată, explică Biroul juridic «Lexoria».

Baza legislativă și tipurile de proceduri de faliment

În România, cadrul legal pentru procedurile de insolvență și faliment este reglementat de Legea Nr. 85/2014. Cererea de deschidere a procedurii de insolvență poate fi depusă atât de către debitorul însuși, cât și de către creditorii săi.

Procedura în sine se poate desfășura în două formate: pe bază de reglementări generale și în cadrul unei proceduri simplificate.

– Procedura generală reprezintă procesul de recunoaștere a insolvenței. Aici există două variante. Prima: debitorul, după o perioadă de observație, intră succesiv în procedura judiciară de reorganizare, iar apoi în procedura de faliment. A doua variantă: parcurge doar reorganizarea judiciară sau doar procedura de faliment. – explică consultantul juridic de la Biroul juridic «Lexoria» Radu Mihai. – În cadrul procedurii simplificate, debitorul intră direct în procedura de faliment. Și aici există de asemenea două variante: fie se deschide imediat procedura de insolvență, fie decizia se ia după o perioadă de observație (*care nu depășește 20 de zile).

Reorganizarea este una dintre etapele procedurii generale de insolvență, care permite afacerii, în anumite cazuri, să se redreseze financiar. Această procedură este efectuată de un lichidator sau administrator numit de instanță (*acesta poate fi un reprezentant al creditorului). Ca rezultat, activele afacerii nu sunt vândute, ca în procedura standard de faliment, ci se realizează o fuziune parțială cu o altă companie. Pentru inițierea procesului, conducătorul companiei trebuie să se adreseze instanței cu o cerere de declarare a falimentului.

Termenele acordate afacerii pentru reorganizare depind de complexitatea situației și pot varia de la câteva luni la 3 ani.

Biroul juridic «Lexoria» atrage atenția asupra următorului aspect:

– De multe ori, cauzele falimentului sunt deciziile manageriale incorecte, erorile de strategie de marketing și de alocare a finanțelor. Mulți antreprenori începători își fac planuri mari, fără a avea experiență managerială, bazându-se doar pe activitatea lor profesională. Prin urmare, în anumite cazuri, înainte de a iniția procedura de faliment, este oportun să se efectueze o analiză de afaceri independentă și să se invite un consultant experimentat, ceea ce poate îmbunătăți semnificativ situația și poate salva afacerea de la lichidare. Legislația oferă companiilor această posibilitate și merită folosită.

Etapele procedurii de faliment

Falimentul este o măsură extremă pentru companiile care nu pot asigura financiar returnarea datoriilor și nu găsesc soluții eficiente pentru a rezolva această situație. Așa cum explică cei de la Biroul juridic «Lexoria», procedura de faliment în sine se desfășoară în patru etape:

Măsuri Primare. Acestea includ: anularea drepturilor debitorului asupra bunurilor, inventarierea, sigilarea activelor, vânzarea de bunuri și blocarea depozitelor bancare. Stabilirea datoriei: întocmirea listei creditorilor, a conturilor de profit și pierdere, formarea tabelului tuturor obligațiilor și bilanțul final. Lichidarea include: evaluarea de expertiză, vânzarea activelor prin licitație, colectarea veniturilor din active și vânzări, achitarea obligațiilor fiscale, salariilor și datoriilor către creditori. Distribuția. În această etapă se realizează întocmirea rapoartelor de către lichidator, examinarea obiecțiilor, acoperirea cheltuielilor de lichidare și distribuirea finală a fondurilor.

– Dacă o companie este declarată insolvabilă, este de dorit să se depună imediat o cerere de deschidere a procedurii de faliment (concursuală). Acest lucru va permite suspendarea executărilor silite din partea creditorilor și, implicit, încetarea acumulării unor tipuri de penalități. Deoarece, din acel moment, afacerea se va afla sub protecția instanței de judecată. – explică reprezentanții de la Biroul juridic «Lexoria».

Rezultatul final al procedurii de faliment este lichidarea activelor debitorului și anularea tuturor datoriilor. După aceea, el este eliminat din registrele corespunzătoare.

Consecințele pentru angajații și conducerea companiei falimentate

După pronunțarea de către instanță a deciziei de faliment, activitatea companiei încetează imediat. Odată cu aceasta, angajații săi sunt concediați automat. Totodată, angajatorul poate utiliza Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale pentru a achita datoriile către salariați.

După cum explică cei de la Biroul juridic «Lexoria», pentru concedierea colectivă și reducerea datoriilor, nu este neapărat necesar să se aștepte decizia instanței. Încă din faza de inițiere a procedurii, lichidatorul trebuie să elibereze angajaților un document care să ateste că aceștia și-au desfășurat activitatea în compania respectivă și să rezilieze contractele individuale de muncă. Ulterior, se transmit datele în registrul REVISAL conform cărora angajații au fost concediați. Dacă în companie au lucrat cetățeni străini, informațiile despre concediere sunt transmise către Serviciul de Imigrări IGI.

Consilierii juridici din Biroul juridic «Lexoria» subliniază următoarele:

– Frecvent, creditorii urmăresc recuperarea prejudiciului prin antrenarea răspunderii personale a organului de conducere al societății debitoare, invocând culpa acestuia. În acest context, este esențial de reținut că, potrivit Legii nr. 85/2014, chiar și în prezența probelor care atestă o gestiune imprudentă, aceasta nu va fi calificată de către instanța de judecată ca fiind un interes personal al administratorului, iar atragerea răspunderii acestuia pe acest temei nu este posibilă.

Concluzia și recomandările celor de la Biroul juridic «Lexoria»

Pentru companiile aflate în circumstanțe financiare dificile, specialiștii de la Biroul juridic «Lexoria» recomandă adoptarea unui set de măsuri care pot ajuta la evitarea falimentului:

– Prioritizați raționalizarea bugetului. La apariția primelor dificultăți de plată, indiferent de destinația acestora, implicați specialiști în audit financiar. Acest lucru va permite identificarea punctelor slabe și reducerea pierderilor.

Revizuiți planurile de rambursare a creditelor. Este indicat să discutați cu creditorii posibilitatea de a modifica termenii de achitare a datoriilor. De regulă, și aceștia vor fi interesați de o soluționare amiabilă a situației.

Analizați și modificați planul de afaceri. Este posibil ca societatea să aibă nevoie de o nouă strategie de marketing, de optimizarea gestionării resurselor, sau de o reorientare către alte produse sau servicii cu o cerere mai mare.