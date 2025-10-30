Relu Auraș, angajat cu 5.000 de lei pe lună ca să antreneze sportivii CSM Bacău. Decizia a fost luată în CA-ul clubului Primăriei, din care face și el parte

Relu Auraș a fost angajat antrenor la clubul Primăriei, CSM Bacău. Asta, chiar dacă Auraș e și membru în consiliul de administrație al clubului sportiv local. Mai mult, „maestrul” e și antrenor de box la clubul rival, SCM (Sport Club Municipal) Bacău, ce aparține de minister.

Începând din 3 octombrie, Relu Auraș a fost angajat antrenor la secția de box a CSM Bacău. Acesta va câștiga 5.000 de lei net, lunar, de la clubul Primăriei Bacău și are ca obiectiv aducerea a 15 sportivi la secție. Contractul este pe 2 ani.

Decizia a fost luată de Consiliul de Administrație al clubului, pe 2 octombrie. Asta, în condițiile în care din CA face parte chiar antrenorul băcăuan.

Pe lângă Auraș, a fost încheiat un contract de activitate sportivă și cu Vasile Palade, care va antrena pentru 2.000 de lei pe lună, dar și prelungirea înțelegerii pe alți 2 ani cu Marius Ciocan, pe 5000 de lei lunar, tot pe funcția de antrenor la box.

Relu Auraș antrenează și la clubul rival, SCM Bacău, dar spune că de câteva luni nu a mai primit bani de la clubul ministerului, care este într-o situație dificilă.

„La SCM sunt voluntar. Eram cu contract sportiv și toate le-au oprit, că nu au mai fost bani. Am găsit aici (la CSM Bacău, n.r.) o soluție. Nu sunt cluburi concurente, sunt ale Bacăului. Eu am contribuit mult să facem CSM și așa l-am gândit. Să ajutăm vârfurile, e același interes”, a precizat Relu Auraș.

Pe lângă remunerația din activitatea sportivă, Auraș este ieșit la pensie. De asemenea, înainte de ultimele alegeri, a intrat în politică. El a fost candidat la Consiliul Local Bacău din partea AUR, însă nu a reușit să prindă un loc în legislativul local.

Relu Auraș împlinește anul viitor 70 de ani, iar de cariera sa de antrenor la box se leagă zeci de medalii europene și mondiale, pe lângă nenumăratele titluri la nivel național. De asemenea, Auraș este cetățean de onoare atât al municipiului, cât și al județului Bacău, și a fost decorat cu ordinul „Meritul Sportiv”.