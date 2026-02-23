Ziarul de Bacău

Restricții de circulație pe Autostrada Moldovei A7, București-Focșani, în ziua de 24 februarie

Marți, 24 februarie 2026, vor fi instituite restricții de circulație pe Autostrada Moldovei A7, sensul București – Focșani, pentru verificarea tasării terasamentului, anunță Directia Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău.

„În data de 24 februarie 2026, în intervalul 09:00 – 17:00, vor fi instituite restricții de circulație la km 54+690, Calea 1 – sens București – Focșani, pentru verificarea tasării terasamentului. Se va aplica semnalizarea temporară conform schemei E.3 – Lucrări pe banda marginală”, se precizează în anunțul DRDP Buzău.

Conducătorii auto sunt rugați să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă.

