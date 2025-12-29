Retrospectivă 2025: Primarul Stanciu-Viziteu a fost absent la jumătate dintre ședințele Consiliului Local Bacău pe care le-a convocat anul acesta

Pe parcursul anului 2025, Consiliul Local al municipiului Bacău s-a întrunit în 29 de ședințe, multe dintre acestea fiind convocate pentru proiecte prezentate ca fiind urgente. Potrivit proceselor verbale, în 14 nu apare nicio intervenție consemnată a primarului Lucian Stanciu-Viziteu, ceea ce înseamnă că acesta nu a participat la jumătate dintre întrunirile din 2025 pe care le-a convocat.
Primarul lipsește cel mai frecvent de la ședințele extraordinare și de la cele convocate „de îndată” chiar de el. Astfel, ședințele respective sunt deschise și conduse, în mod constant, de viceprimari și de președinții de ședință desemnați. În aceste situații, proiectele de hotărâre inițiate de primar sunt prezentate și susținute de viceprimarul Leonard Bulai, colegul său din USR.
Consilierii locali: „Nu e normal să ni se ceară votul în lipsa inițiatorului”
Consilierii locali au semnalat această absență prin întrebări sau remarci legate de oportunitatea proiectelor sau de lipsa unor explicații politice. Cristinel Manolache (PER) a reclamat în mai multe ședințe extraordinare că proiecte cu impact major sunt discutate în lipsa primarului, fără ca inițiatorul să fie prezent pentru a le susține. Gigi-Nucu Candet (PSD) a criticat modul de lucru al executivului, legând absența primarului de introducerea grăbită a proiectelor și de lipsa unei dezbateri reale în Consiliul Local.
Pe de altă parte, Victor Buftea (AUR), mai ales din postura de președinte de ședință, a tratat absența primarului ca pe o chestiune procedurală, subliniind că ședințele pot continua legal chiar și fără prezența inițiatorului. Leonard-Ioan Bulai (USR), viceprimar, a condus de facto ședințele în care primarul a lipsit, arătând că proiectele pot fi dezbătute și votate deoarece documentația a fost transmisă consilierilor. Nicolae-Ovidiu Popovici, secretarul general al municipiului, a precizat în repetate rânduri că absența primarului nu afectează legalitatea ședințelor, atâta timp cât sunt respectate procedurile legale.
În lipsa primarului, răspunsurile sunt formulate de viceprimar sau de reprezentanții direcțiilor de specialitate, care invocă frecvent prevederi din Codul administrativ, constrângeri legale sau limite procedurale. Asta chiar dacă, potrivit Codului administrativ la art. 155, alin. 3, lit. b, primarul are atribuția de a participa la ședințele consiliului local și de a dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora.
În ședințele ordinare, primarul este mai vizibil, mai ales atunci când sunt discutate bugetul, investițiile mari sau proiectele care privesc contractarea de credite. Absențele sale din anumite ședințe ordinare pot fi remarcate prin contrast cu alte reuniuni în care primarul intervine pe larg, explică decizii și răspunde criticilor. În ședința din octombrie, de pildă, procesul verbal a menționat explicit că primarul se află în delegație, fiind una dintre puținele situații în care aparatul de specialitate a consemnat motivul absenței.
Comentarii
BOGDAN a zis
Ce atributii are Viceprimarul Dragos Stefan?
Erată a zis
Contracte, xxx, angajări
– comentariu cenzurat
next a zis
Conform Codului administrativ primarul are multe atribuții însă majoritatea acestora suferă de afecțiunea delegării. O fi delegate și atribuția de a participa la ședințele consiliului local? Nu am văzut o astfel de Dispoziție.
După cum nu am văzut încă explicațiile promise : ”unde și câți bani se colectează din taxe și impozite, să vedem că din ei nu se acoperă nici funcționarea primăriei, darămite asfaltări”.
De asemenea, nu am putut identifica niciuun raport anual, prezentat consiliului local, privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale în condițiile legii.
Aurescu a zis
Nici nu trebuie să se prezinte atâta timp cât alianța cu Aur merge unsă.
Victor a zis
Alianță cu aur e benefica administrației locale.Tot înainte!
Madox a zis
Dacă a absentat de la jumătate din ședințele pe care el le-a convocat ar trebui că și retribuția pe care o primește lunar plătită din taxele și impozitele pe care le propune dumnealui să fie plătită jumătate! Acest lucru ar trebui pus în aplicare pentru tot consiliul local,de la cel cu barbă sură pân’ la cel cu microfonu-n gură!