Retrospectivă 2025: Primarul Stanciu-Viziteu a fost absent la jumătate dintre ședințele Consiliului Local Bacău pe care le-a convocat anul acesta

Pe parcursul anului 2025, Consiliul Local al municipiului Bacău s-a întrunit în 29 de ședințe, multe dintre acestea fiind convocate pentru proiecte prezentate ca fiind urgente. Potrivit proceselor verbale, în 14 nu apare nicio intervenție consemnată a primarului Lucian Stanciu-Viziteu, ceea ce înseamnă că acesta nu a participat la jumătate dintre întrunirile din 2025 pe care le-a convocat.

Primarul lipsește cel mai frecvent de la ședințele extraordinare și de la cele convocate „de îndată” chiar de el. Astfel, ședințele respective sunt deschise și conduse, în mod constant, de viceprimari și de președinții de ședință desemnați. În aceste situații, proiectele de hotărâre inițiate de primar sunt prezentate și susținute de viceprimarul Leonard Bulai, colegul său din USR.

Consilierii locali: „Nu e normal să ni se ceară votul în lipsa inițiatorului”

Consilierii locali au semnalat această absență prin întrebări sau remarci legate de oportunitatea proiectelor sau de lipsa unor explicații politice. Cristinel Manolache (PER) a reclamat în mai multe ședințe extraordinare că proiecte cu impact major sunt discutate în lipsa primarului, fără ca inițiatorul să fie prezent pentru a le susține. Gigi-Nucu Candet (PSD) a criticat modul de lucru al executivului, legând absența primarului de introducerea grăbită a proiectelor și de lipsa unei dezbateri reale în Consiliul Local.

Pe de altă parte, Victor Buftea (AUR), mai ales din postura de președinte de ședință, a tratat absența primarului ca pe o chestiune procedurală, subliniind că ședințele pot continua legal chiar și fără prezența inițiatorului. Leonard-Ioan Bulai (USR), viceprimar, a condus de facto ședințele în care primarul a lipsit, arătând că proiectele pot fi dezbătute și votate deoarece documentația a fost transmisă consilierilor. Nicolae-Ovidiu Popovici, secretarul general al municipiului, a precizat în repetate rânduri că absența primarului nu afectează legalitatea ședințelor, atâta timp cât sunt respectate procedurile legale.

În lipsa primarului, răspunsurile sunt formulate de viceprimar sau de reprezentanții direcțiilor de specialitate, care invocă frecvent prevederi din Codul administrativ, constrângeri legale sau limite procedurale. Asta chiar dacă, potrivit Codului administrativ la art. 155, alin. 3, lit. b, primarul are atribuția de a participa la ședințele consiliului local și de a dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora.

În ședințele ordinare, primarul este mai vizibil, mai ales atunci când sunt discutate bugetul, investițiile mari sau proiectele care privesc contractarea de credite. Absențele sale din anumite ședințe ordinare pot fi remarcate prin contrast cu alte reuniuni în care primarul intervine pe larg, explică decizii și răspunde criticilor. În ședința din octombrie, de pildă, procesul verbal a menționat explicit că primarul se află în delegație, fiind una dintre puținele situații în care aparatul de specialitate a consemnat motivul absenței.