Rezerva de apă a Bacăului: CRAB avertizează asupra concentrației de mangan și problemelor la funcționarea pompelor. Lucrarea are și autorizația expirată

Primăria Bacău pregătește recepția Rezervei de apă a municipiului, lucrare realizată de Branpis, cu finanțare PNDL. Comisia inter-instituțională a fost convocată pentru miercuri, la ora 10:00, deși Compania Regională de Apă, care va administra în final instalația, reclamă mai multe probleme apărute în timpul testelor derulate de constructor. Între timp, a expirat și autorizația de construire a Rezervei, iar municipalitatea trebuie să ceară prelungirea valabilității documentului, fără de care nu este posibilă recepția. Prefectul Lucian Bogdănel avertizează că „deşi lucrarea e integral plătită, ea încă nu este terminată şi nici funcțională la parametri proiectați”.

Foto arhiva 2019. Lucrări la Rezerva de apă

Ce spune conducerea CRAB:

Pe toata perioada testelor, respectiv in intervalul 23 – 25 iunie, operatorul a pus la dispozitia antreprenorului cantitatea de apa necesara efectuarii acestora, fiind prezent in incinta Frontului de captare Gheraiesti si Frontului de captare Margineni, prin reprezentantii sai. Imediat dupa incheierea de catre antreprenor a perioadei de testare, am inaintat autoritatii contractante, respectiv Primariei municipiului Bacau, atat luni – 27 iunie, cat si marti – 28 iunie, punctul nostru de vedere referitor la functionalitatea rezervei de apa. Ne-am aratat de asemenea deschiderea in vederea colaborarii, alaturi de factorii responsabili, in scopul identificarii urgente a unor solutii viabile la problemele semnalate de noi. – declarație a conducerii CRAB, pentru Ziarul de Bacău

Avertisment: „La presiuni mari, apa pompată la Barați devine neutilizabilă!”

In cursul saptamanii trecute, mai exact in intervalul 23 – 25 iunie 2022, antreprenorul Branpis a reluat testele necesare punerii in functiune a rezervei, teste intrerupte la solicitarea acestuia, pentru remedierea unor defectiuni, potrivit informarii transmise de CRAB.

Conform datelor transmise de operator catre factorii implicati in procesul de punere in functiune a obiectivului de investitii “Rezerva de apa a municipiului Bacau”, in urma efectuarii testelor, au rezultat o serie de aspecte care necesita o solutionare urgenta, astfel incat sa fie respectate prevederile Hotararii Comitetului Judetean de Sistuatii de Urgenta nr. 10 din 1 februarie 2022, care stabilea ca obligatie pentru municipalitate, operationalizarea in regim de urgenta a rezervei, astfel incat la o eventuala avarie pe conducta de aductiune Valea Uzului – Bacau, sa poata fi asigurata apa potabila populatiei, pana la remediarea avariei.

Compania de apă trage un semnal de alarma asupra necesatii solutionarii cu celeritate, atat a unor aspecte ce tin direct de antreprenor, cat si asupra unui aspect ce priveste direct primaria municipiului Bacau, in calitatea sa de entitate care a contractat si ca atare, a achitat, proiectul rezervei de apa, inca de la faza incipienta (documentatia de avizare a lucrarilor de interventii), prin includerea in aceasta, a unui tronson de conducta din fonta mai vechi, aflat deja in exloatare de cca. 22 ani.

Astfel, problema ridicata de CRAB si transmisa Primariei din luna martie 2022 este ca, prin tranzitarea la aceasta data pe respectiva conducta, a unui debit de apa net superior, coroborat cu schimbarea sensului de curgere a apei, se antreneaza manganul depus pe peretii interiori ai conductei, lucru care duce la o depasire considerabila a parametrului mangan, in apa deja tratata si transportata in rezervoarele de la Barati, cu scopul distribuirii catre populatie. Cu alte cuvinte, odata trecuta prin conducta respectiva la debite mari, apa pompata la Barati, devine neutilizabila.

Acest lucru s-a intamplat si in zilele de joi, respectiv miercuri – pana la orele 13:00, cand operatorul nu a putut utiliza apa tranzitata prin rezerva in scopul distribuirii catre consumatori, din cauza depasirilor de mangan, desi acesta efectuase in luna martie, la solicitarea primariei, spalarea respectivei conducte, lucru care s-a dovedit a fi neeficient. Operatorul solicita din nou primariei, identificarea de catre proiectant, a unei solutii garantate, care sa poata fi aplicata cu rezultate pozitive.

In ceea ce-l piveste pe antreprenor, principalul aspect urgent necesar a fi solutionat, conform adresei CRAB este acela ca, in ziua a treia a testelor, s-a constatat ca la momentul la care cele trei rezervoare din incinta Frontului Gheraiesti, care comunica intre ele si din care operatorul a pus la dispozitia antreprenorului apa necesara efectuarii testelor, au ajuns la o capacitate de 44%, electropompa rezervei din incinta Statiei Gheraiesti a generat zgomote si vibratii mari, lucru care a determinat antreprenorul sa intrerupa programul de testari, reducand debitul de la 750mc/h, la 160 mc/h. Se solicita antreprenorului asigurarea functionalitatii rezervei, indiferent de nivelul apei in rezervoare, nu doar la capacitatea maxima a acestora.

Pe langa aspectele enumerate anterior, antreprenorul este chemat sa identifice solutii tehnice care odata implementate sa asigure protejarea retelei de distributie de eventuale avarii, cauzate de cresterea presiunii in aceasta, peste valoarea de 3,5 atm. Cresterea presiunii in retea s-a depistat inclusiv in perioada efectuarii testelor, acest lucru fiind cauzat de presiunea mare a grupurilor de pompare parte in rezerva, peste valoarea limita proiectata.

Punctul de vedere al CRAB, integral:

Prefectul Bogdănel: E clar că un oraş întreg a fost sistematic mințit!

Am solicitat un punct de vedere de la prefectul Lucian Bogdănel, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Bacău.

„E clar că un oraş întreg a fost sistematic mințit şi că, din februarie până astăzi, Primăria nu a reuşit să operaționalizeze Rezerva de apă despre care afirma că este gata din 2021”, a declarat reprezentantul Guvernului:

Deşi lucrarea e integral plătită, ea încă nu este terminată şi nici funcțională la parametri proiectați. Dacă mâine, Doamne fereşte, s-ar întâmpla o avarie la aducțiune, Rezerva n-ar putea furniza apă cetățenilor la standardele asumate şi prevăzute în contract. Reiterez că nerespectarea hotărârilor CJSU reprezintă un pas în afara legii, cu urmările şi consecințele de rigoare. Conivența dintre autoritatea contractantă şi antreprenor, precum şi delăsarea decidenților aflați la conducerea Primăriei, care tratează cu mănuşi acest subiect, privează Bacăul şi locuitorii săi de o sursă alternativă de alimentare cu apă, viabilă şi funcțională. -prefectul Lucian Bogdănel, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Bacău

Autorizația de construire a expirat

În timpul multiplelor teste eșuate ale Rezervei de apă, a expirat și autorizația de construire. Pe 13 mai 2022, Consiliul Județean Bacău a notificat Primăria Bacău (facsimil mai jos) asupra situației ivite și a indicat soluția, o solicitare de prelungire. Până acum, municipalitatea nu a făcut demersuri pentru prelungirea valabilității autorizației.

Ce face Primăria?

Contactat de Ziarul de Bacău, managerul public al municipiului, Ciprian Piștea, care este și președintele Comisiei de recepție, a precizat că mâine se vor discuta toate problemele reclamate de CRAB și se va lua o decizie.

„Se poate solicita o prelungire a autorizației, dacă este cazul. Oricum, lucrările au fost notificate ca fiind finalizate încă de anul trecut. Comisia de recepție verifică doar dacă lucrările au respectat autorizația de construire, deci un document care deja a produs efecte”, a declarat Piștea.

Referitor la problema concentrației de mangan peste norme, apărută din cauza tronsoanelor de conductă vechi, realizate în urmă cu mai mulți ani de alte companii, Piștea a afirmat că problema trebuia rezolvată de CRAB, care a avut respectivele conducte în administrare.

În replică, reprezentanții CRAB l-au contrazis pe președintele comisiei de recepție: „Noi i-am spus proiectantului că trebuie să facă o expertiză a conductelor vechi incluse în Rezervă. Dar proiectantul DALI (Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie – n.n) a considerat că acele conducte ar fi în regulă, integrate și funcționale. Noi am spălat conducta, avem și buletin de analize conform, dar la debite mari se antrenează depuneri. Cei care se ocupă de proiectul Rezervei trebuie să găsească o soluție”.

Ședința Comisiei de recepție începe miercuri, de la ora 10:00. Singurii membri cu drept de veto sunt Inspectoratul de Stat în Construcții și emițătorul autorizației, Consiliul Județean Bacău. Fără acordul lor, recepția nu se consideră efectuată, iar Primăria nu își preia de la antreprenor instalația.