Rezultatele finale ale Concursului Interdisciplinar „Vrănceanu – Procopiu” Bacău, ediția a XXIV-a, 2025

A XXIV-a ediție a Concursului Interdisciplinar de Matematică și Fizică ,,Vrănceanu-Procopiu”, inclus în Calendarul concursurilor naționale școlare, fără finanțare din partea Ministerului Educației și Cercetării, organizat de Colegiul Național „Ferdinand I” și Inspectoratul Școlar Județean Bacău, s-a încheiat.

Colegiul Național Ferdinand I

Între 5 și 7 decembrie, 77 de liceeni din mai multe zone ale țării și-au testat cunoștințele în această competiție de tradiție, unde, într-o singură probă, care a durat 4 ore, participanții au avut de rezolvat 2 probleme de matematică și 2 probleme de fizică, din programa de liceu aferentă clasei fiecărui candidat, ce a cuprins și materia anilor școlari anteriori. Nivelul acestora a fost unul de performanță, iar în final s-au acordat premii la fiecare an de studiu/clasă.

Conform regulamentului, distincțiile sunt, de regulă: un premiu I, un premiu al II-lea, un premiu al III-lea și mențiuni, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, iar numărul de mențiuni ce se pot acorda la fiecare an de studiu/clasă reprezintă maximum 15% din numărul participanților la anul de studiu/clasa respectivă, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr fracționar, cu respectarea ierarhiei valorice.

S-au acordat 25 de premii, după cum urmează:

la clasa a IX-a: premiul I – un elev de la Colegiul Național „Carol I” Craiova, premiul II – o elevă de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești, premiul III – Gavrilă Andrei de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău și 4 mențiuni pentru 4 elevi de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, Colegiul Național „Gh. Munteanu Murgoci” Brăila și Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca;

la clasa a X-a: premiul I – Jicu Alexandru-Ioan de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău (cu punctaj maxim de 40 puncte), premiul II – un elev de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică Constanța, premiul III – Daraban Cristian-Gabriel de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău și 3 mențiuni pentru 3 elevi de la Colegiul Național „Emanuel Gojdu” Oradea, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani și Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești;

la clasa a XI-a: premiul I – un elev de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara, premiul II – un elev de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești, premiul III – un elev de la Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț și 3 mențiuni pentru 3 elevi de la Colegiul Național ,,Ion Minulescu” Slatina, Colegiul Național „Mircea Cel Bătrân” Constanța și Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui;

la clasa a XII-a: premiul I – o elevă de la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești, premiul II – un elev de la Colegiul Național „Traian Doda” Caransebeș, premiul III – un elev de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca și 3 mențiuni pentru 3 elevi de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara, Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț și Colegiul Național Iași.

Premiile au constat în diplome.

Membrii Comisiei Centrale au fost prof. Elisabeta-Ana Naghi, inspector în Ministerul Educației și Cercetării – președinte onorific, prof. Ana-Maria Egarmin, inspector școlar general – președinte, prof. Vlad Ida, inspector școlar general adjunct – președinte executiv, prof. Maria-Monica Irimia, inspector de matematică și prof. Laura-Carmen Stratone, inspector de fizică la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în calitate de vicepreședinți.

Președintele Comisiei de organizare a fost prof. dr. Lavinia Misăilă, inspector școlar general adjunct, și vicepreședinte, prof. Cristina-Elena Măgirescu, profesor metodist de matematică.

Întregul eveniment a fost sprijinit de Instituția Prefectului-Județul Bacău, Consiliul Județean Bacău și Primăria Municipiului Bacău, partener fiind Alumni Ferdinand.