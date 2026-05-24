Rezultatele Galei Premiilor Comunitatii Bacauane, editia XXIII, 21 mai 2026

La evenimentul de traditie, gazduit de Salonul Caprice Events din Bacău, au participat 250 de invitati, reprezentanti ai sponsorilor evenimentului, ai autoritatilor publice, finalistii Premiilor Comunitatii Bacauane si colaboratori apropiati ai FSC.

Scopul principal al Galei fiind strangerea de fonduri pentru continuarea proiectelor sociale ale FSC, evenimentul a generat incasari totale din sponsorizari si donatii in valoare de aproximativ 76.000 de euro, dintre care 54.600 euro din contractele de sponsorizare pre-eveniment, iar 21.400 euro au fost stransi in cadrul serii, din biletele la tombola, licitatii si donatii individuale pe caietele de donatii pentru diferite proiecte ale FSC. Suma stransa reprezinta un nou record al evenimentului, ceea ce demonstreaza ca generozitate si implicare sociala se dezvolta an de an in comunitatea bacauana.

Cina festiva (19:00 – 23:30) a cuprins momentele obisnuite pentru un astfel de eveniment. Evenimentul a fost prezentat de îndrăgita realizatoare TVR, Iuliana Marciuc, care a revenit și în acest an în dublul rol rolul de gazdă a Galei, dar si Ambasador Onorific al programelor FSC, iar unul dintre momentele speciale ale serii a fost recitalul susținut de una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii românești, Alexandra Ungureanu, a cărei prezență, sensibilitate artistică și voce inconfundabilă au adăugat eleganță, emoție și rafinament unei seri dedicate excelenței și oamenilor care inspiră comunitatea băcăuană. Momentele artistice au fost completate de voluntarii si beneficiarii FSC, voluntari a asociatiei britanice Flying Seagulls, precum si de Corul Fantasia, alcătuit din elevi ai Colegiului Național de Artă „George Apostu” din Bacău.

La licitatia serii au fost oferite obiecte deosebite donate de diversi sponsori sau persoane fizice, sau realizate de voluntarii FSC:

SET: Două sculpturi semnate Pierre Collinet, sculptor francez din secolul XX, și o oglindă vintage cu suport. Prețul de pornire la licitație a fost de 3000 lei și a fost adjudecat contra sumei de 4900 lei.

Set de 2 Măști Senufo Kpelie: Obiectele sunt sculptate dintr-o singură bucată de lemn și provin de la un colecționar. Perioada: la sfârșitul secolului al XIX-lea . Prețul de pornire la licitație a fost de 1000 de lei și a fost adjudecat contra sumei de 7700 de lei.

Set exclusiv de 4 vinuri premium, vechi – ediții limitate: Ice Wine 2023 – un vin dulce de colecție, creat cu dedicație pentru brandul FC Barcelona, alături de trei vinuri roșii nobile cu o vechime apreciabilă – Merlot din 2006, Cabernet Sauvignon din 2007 și Saperavi din 2011. Prețul de pornire la licitație a fost de 1000 de lei si a fost adjudecat contra sumei de 8000 de lei.

Tricou semnat de Echipa Națională de Rugby a României: În 2023, Echipa Națională de Rugby a României a obținut locul al treilea la Campionatul European, iar în iarna aceluiași an, câțiva membri ai Echipei Naționale de Rugby a României au adus bucurie și speranță în sufletele copiilor de la Clubul cu Lipici din Slobozia Nouă, oferindu-le daruri de Crăciun. Prețul de pornire la licitație a fost de 2000 lei si a fost adjudecat contra sumei de 6000 de lei.

Obiecte Hand Made – Atelier Activ Mozaic by FSC: Mai multe obiecte originale, unicat, create de voluntari în Atelierul Hand Made Activ Mozaic al FSC, adjudecate de mai multe companii sau persoane fizice cu sume cuprinse intre 3700 si 5000 de lei.

Momentul festiv al serii a fost reprezentat de Inmanarea Premiilor Comunitatii Bacauane.

Laureatii celei de a XXIII-a editii a Galei au fost:

I. Categoria persoane fizice:

Pentru întreaga carieră de 20 de ani în domeniul îngrijirilor paliative – MIHAELA DUMITRACHE

II. Categoria instituţii şi ONG-uri:

Pentru șansa la afirmare oferită sportivilor cu dizabilități, prin proiectul Drumul spre Paralimpic ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV AQUATIC BABY MAR

III. Categoria firme şi companii:

Pentru sprijinirea educației și formării de specialitate a tinerilor, prin proiectul Gustul viitorului, implementat de Asociația Agricola – AGRICOLA INTERNAȚIONAL.

IV. Premiul de Excelenţă:

Pentru rezultatele excepționale obținute la Olimpiadele si concursurile naționale și internaționale de Științe – elevul ALEXANDRU IOAN JICU

Tombola evenimentului a avut premii atractive si in acest an, donate in scopul strangerii de fonduri in cadrul Galei: servicii wellness, abonamente pentru Young Island Festival 2026, pachete turistice în locații superbe din județul Bacău (Slănic Moldova, Valea Asăului), bilete de avion pentru Antalya, cosuri cu diverse delicii culinare, carduri cadou de cumpărături, bijuterii, pachete premium de business coaching și consultanță și pachete de servicii medicale oferite de clinici din Bacău.