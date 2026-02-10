Romsilva câștigă definitiv dosarul privind 43.227 ha de pădure din Bacău. Dep. Mircea Fechet: „O victorie mare” – UPDATE

UPDATE. Deputatul Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a declarat că decizia definitivă în favoarea Romsilva este: „O victorie mare, poate una dintre cele mai importante pentru patrimoniul forestier din zona Moldovei.”

Pentru că vorbim despre păduri întinse, compacte, cu valoare uriașă pentru mediu, pentru apă, pentru biodiversitate și pentru comunitățile locale (…) E o bogăție verde care trebuie să rămână acolo unde îi este locul, adică în proprietatea statului român, iar aici e de apreciat munca oamenilor care au apărat pădurea până la capăt: juriștii Romsilva, de la centru și din Bacău, au dus acest dosar ani întregi. Și le mulțumesc că au făcut acest lucru în numele tuturor celor care credem că România nu trebuie să fie mai săracă mâine decât este astăzi!Pentru prima dată după zeci de ani, statul nu doar și-a apărat ce avea, ci a adăugat pădure în patrimoniul public. De zece ori mai mult decât media anuală din ultimele trei decenii și jumătate. E una dintre realizările de care o să-mi amintesc mereu cu drag, din timpul mandatului de ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru că harta națională s-a îmbogățit cu verde la Grințieș, Ceahlău și Poiana Teiului. Am arătat că se poate, dacă există voință. Sper ca vestea excelentă de azi să fie urmată și de altele, iar bunurile statului să nu mai poate fi puse sub semnul întrebării, scoase din domeniul public sau tranzacționate pe ușa din dos. Avem o țară care merită toate eforturile, hai să le și facem! deputat Mircea Fechet

Știrea inițială. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a obținut decizia definitivă favorabilă în dosarul privind dreptul de proprietate pentru 43.227 hectare de fond forestier, administrate de Direcția Silvică Bacău.

Prin Decizia nr. 4 din 09.02.2026, pronunțată în rejudecarea revizuirii de către Tribunalul Mureș, instanța a respins recursul și cererea de revizuire formulate de către Gheorghe Paltin Sturdza și a admis apărările Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, dispunând menținerea suprafeței de pădure în proprietatea publică a statului român și în administrarea Romsilva. Decizia este definitivă.

Suprafața vizată, cu o valoare estimată la aproximativ 300 de milioane de euro, include trupurile de pădure Comănești, Palanca, Brătulești, Agăș, Ciobănuș și Dărmănești și face parte din fondul forestier proprietate publică a statului.

Acțiunile juridice au urmărit anularea Deciziei nr. 231/2012 a Tribunalului Covasna prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru 43.227 hectare de fond forestier în favoarea lui Gheorghe Paltin Sturdza precum și protejarea patrimoniului forestier național, în deplină conformitate cu cadrul legal în vigoare. Dosarul a fost instrumentat de consilierii juridici ai Romsilva, atât de la nivel central, cât și de la nivelul Direcției Silvice Bacău.

Hotărârea instanței confirmă soliditatea demersurilor legale întreprinse de juriștii din cadrul Romsilva și angajamentul instituției de a apăra integritatea fondului forestier administrat, precum și de a menține în domeniul public suprafețele de pădure care aparțin statului român.

Romsilva va continua să utilizeze toate instrumentele legale disponibile pentru protejarea patrimoniului forestier național și pentru asigurarea unei gestionări durabile, responsabile și transparente a pădurilor României.