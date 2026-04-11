Rucsacul de urgență – ISU Bacău îi învață pe elevi cum să fie pregătiți în fața dezastrelor

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău a lansat o amplă campanie dedicată elevilor, menită să îi învețe cum să reacționeze corect în situații de criză și să își pregătească propriul „rucsac de urgență”, esențial pentru supraviețuire în primele ore după un dezastru.

Inițiativa pune accent pe promovarea conceptului de „rucsac de urgență” și pe formarea unor comportamente corecte în caz de cutremure, incendii sau inundații, în contextul în care primele momente după producerea unui eveniment major sunt decisive.

Reprezentanții ISU subliniază că, deși prevenirea și pregătirea sunt esențiale pentru reducerea impactului dezastrelor, acestea sunt adesea neglijate la nivelul societății. Campania se aliniază astfel Strategiei Naționale de Reducere a Riscurilor de Dezastre, adoptată în 2024, care promovează o abordare proactivă și implicarea întregii comunități.

„Societatea nu acordă atenția cuvenită acestor măsuri care ar diminua semnificativ impactul situațiilor de urgență și pagubele produse de acestea în plus a reduce cheltuielile cu măsurile și acțiunile de intervenție dar mai ales cheltuielile cu măsurile de refacere, reconstrucție pentru revenirea la starea de normalitate. În fața unor riscuri imprevizibile, precum cutremurele, incendiile sau inundațiile, realitatea este una clară: primele momente sunt decisive. În aceste situații, fiecare persoană trebuie să fie pregătită să reacționeze rapid și eficient, iar nivelul de pregătire poate face diferența” – ISU Bacău.

În perioada următoare, pompierii vor organiza, alături de parteneri instituționali, lecții deschise, exerciții de evacuare și sesiuni interactive în școli. Elevii vor primi rucsacuri de urgență pe care le vor completa ulterior, în cadrul unei competiții educative menite să le stimuleze implicarea.

Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență?

Rucsacul de urgență, explică specialiștii, trebuie să asigure autonomia unei persoane pentru 24 până la 72 de ore și să conțină:

apă

alimente neperisabile

trusă de prim ajutor

lanternă radio

haine de schimb

articole de igienă

copii ale documentelor importante

„Necesitatea pregătirii unui astfel de rucsac derivă din caracterul imprevizibil al situațiilor de urgență, care pot impune fie adăpostirea, fie evacuarea rapidă. De aceea, rucsacul trebuie pregătit din timp, păstrat într-un loc ușor accesibil și verificat periodic, pentru înlocuirea produselor expirate sau nefuncționale” – ISU Bacău.

Pentru implementarea acestor activități, au fost încheiate protocoale de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, precum și cu autoritățile publice locale din municipiile Bacău, Onești și Moinești.

Un element esențial al acestei campanii îl reprezintă implicarea directă a elevilor în procesul de învățare. În cadrul campaniei vor fi distribuite elevilor rucsacuri de urgență care vor fi completate ulterior. Campania va avea o componentă interactivă, sub forma unei competiții constructive între elevi, care să ii motiveze să descopere, să înțeleagă și să contribuie la echiparea rucsacului primit.

Autoritățile mizează pe rolul elevilor ca vectori de informare în familie, astfel încât mesajul campaniei să ajungă și la părinți, contribuind la creșterea rezilienței întregii comunități.

Prin acest demers, ISU Bacău își propune nu doar să informeze, ci și să schimbe mentalități, încurajând populația să conștientizeze că, deși riscurile nu pot fi eliminate complet, ele pot fi gestionate eficient prin educație și pregătire.