S-a deschis Athletic Park! Accesul publicului se face cu înregistrarea datelor personale

Athletic Park Bacău s-a deschis, de astăzi, publicului. Obiectivul nu va avea parte de o deschidere festivă, deocamdată, însă declarații pe această temă au fost făcute de eurodeputatul Dragoș Benea, Cristina Breahnă Pravăț, președinta Consiliului Județean Bacău, și primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Eurodeputatul Benea a amintit că investiția a fost demarată în mandatul lui Valentin Ivancea, la președinția CJ.

Accesul se face după scanarea unui cod QR, care va duce la un formular în care se vor înscrie datele celui care dorește să intre, anunță primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Potrivit primarului, aceasta este „modalitatea de control cerută de consilierii locali, care au solicitat expres legitimarea tuturor celor care vor intra aici. Astfel ne vom asigura că putem identifica mai ușor eventualii responsabili de daunele produse în parc.”

Programul de funcționare este de luni până duminică, de la 6.00 la 22.00. Accesul și utilizarea facilităților se fac exclusiv pe propria răspundere, pentru că echipamentele presupun o anumită condiție fizică. Copiii sub 14 ani pot intra și folosi echipamentele doar dacă sunt însoțiți de un adult.

Cristina Breahnă-Pravăț: „O investiție care va contribui la tot ceea ce înseamnă recreerea băcăuanilor”

Proiectul este realizat de Consiliul Județean Bacău în parteneriat cu Primăria Bacău, care a pus terenul la dispoziție, și va fi decontat din fonduri europene.

„Este o investiție gândită și implementată de echipa Consiliului Județean Bacău. Am realizat, astfel, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bacău, care ne-a oferit terenul, o investiție care va contribui semnificativ la tot ceea ce înseamnă recreerea băcăuanilor și chiar la îmbunătățirea sănătății acestora. Rămânem parteneri cu Primăria Bacău în contractul de finanțare prin care ne-am propus să recuperăm valoarea investiției, făcută până acum din bugetul Consiliului Județean Bacău, din fonduri externe, nerambursabile. Tot parteneri vom fi și în administrarea Athletic Park, în anii ce vor urma”, a transmis Cristina Breahnă-Pravăț, președinta CJ Bacău.

Dragoș Benea: Athletic Park, un „landmark” în peisajul băcăuan

Eurodeputatul Dragoș Benea crede că obiectivul va fi un „landmark băcăuan” și, mai mult decât atât, va fi „epicentrul unei emulații care mi-aş dori să îndrepte cât mai mulți copii şi tineri spre un stil de viață sportiv, ferit de tentații şi boli.”

„Athletic Park nu doar că S-A FĂCUT şi, iată, acum e deschis publicului amator de mişcare în aer liber, dar va fi şi decontat din fonduri europene, contrar inepțiilor emise de detractorii proiectului (…) Mulțumesc fostei conduceri a Consiliului Județean pentru că a ales calea parteneriatului cu Primăria Bacău, prioritizând astfel interesul comunității băcăuane în detrimentul unor abordări politice care, în contextul dat, pur şi simplu nu-şi aveau locul”, a mai precizat Dragoș Benea.

Valentin Ivancea: „Vor beneficia toți băcăuanii!”

Fostul președinte al CJ, actualul subprefect Valentin Ivancea, a subliniat meritele proiectantului. „Ceea ce părea irealizabil la început a devenit astăzi o realitate de care vor beneficia toți băcăuanii și nu numai. Meritul pentru unicitatea acestui proiect îi revine, în mod firesc, arhitectului danez Flemming Overgaard, iar transpunerea în realitate se datorează antreprenorului băcăuan – de la proiectare până la execuție”, a notat, pe Facebook, Ivancea.

„Felicitări tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect unic la nivel național, care pune Bacăul pe harta facilităților sportive moderne, destinate nu doar sportivilor de performanță, ci și amatorilor, celor care vor să practice un sport sau pur și simplu să se recreeze și să petreacă timp de calitate!”, a mai transmis subprefectul.

Dotările Athletic Park

Athletic Park dispune de: o pistă de atletism (400 m); pistă de alergare pe deal (309 m); bol centrifugal pentru alergare; pistă de pump track; traseu cu obstacole (Buturugi pentru echilibristică, pod cu frânghii, frânghii echilibristică, pădure din prăjini, bare echilibristice zig-zag, zona mers ”târâș”, fereastra și scară din frânghii, rampe, tiroliană, zona de bare transversale, etc.); zonă pentru aruncarea ciocanului/discului, suliței și a greutății; zonă pentru sărituri cu prăjina, triplusalt, săritura în lungime; teren nisip (handbal/volei); zona multisport (zonă antrenament, încălzire, adunare, cross-fit, perete de cățărat și saltea, etc.) teren sporturi cu mingea (baschet, volei, handbal, alte sporturi); zona de lac.

De asemenea, parcul are 63 de locuri de parcare pentru autoturisme, dintre care 4 sunt destinate persoanelor cu dizabilități, și 4 stații de încărcare pentru mașinile electrice. Sunt amenajate și parcări pentru biciclete.