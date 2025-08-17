S-a găsit soluția pentru Autostrada A7: 2,1 miliarde de euro pentru Focșani – Bacău și Bacău – Pașcani. Muncitorii lui Umbrărescu se întorc pe șantiere

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a explicat cum există soluții la nivel legislativ pentru a finaliza lucrările întârziate, din cauza plăților restante, de pe Autostrada Moldovei (A7). De luni, este posibil ca muncitorii lui Dorinel Umbrărescu să se întoarcă la muncă, după un concediu prelungit.

Soluţia la nivel legislativ pentru accelerarea plăţilor restante pentru segmentele de autostradă Focşani – Bacău şi două loturi din Bacău – Paşcani este accesarea componentei de granturi aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Acele suspendări temporare din lipsă de lichidităţi pe care le-am mai văzut în spaţiul public vor înceta, în condiţiile în care s-au găsit aceste norme care să accelereze, practic, acest tip de finanţare. Pentru segmentele cu plăți restante din A7 vor fi alocate 2,1 miliarde de euro din componenta de granturi a PNRR, deci fonduri nerambursabile.

Termenele de livrare pentru cele două secţiuni, Focşani – Bacău şi Bacău – Paşcani, sunt înainte de august 2026, deci A7 stă foarte bine şi, odată ce deblocăm fluxurile financiare, nu există motive de îngrijorare adiţionale”, a declarat ministrul Pîslaru.

Stadiul lucrărilor pe toate loturile din Autostrada A7

Autostrada Ploiești – Buzău (63,25 km)

– Lot 1: Dumbrava – Mizil (21 km): deschis din decembrie 2024;

– Lot 2: Mizil – Pietroasele (28,35 km): Stadiu fizic: 99,8%. Stadiu financiar: 81,04%;

– Lot 3: Pietroasele – Municipiul Buzău (13,9 km): Stadiu fizic: 72%. Stadiu financiar: 39%.

Autostrada Focșani-Bacău: (95,9 km)

– Lotul 1: Focșani – Domnești Târg (35,6 km): Stadiu fizic: 65%. Stadiu financiar: 26,6%;

– Lotul 2: Domnești Târg – Răcăciuni (38,78 km): Stadiu fizic: 57%. Stadiu financiar: 24,6%;

– Lotul 3: Răcăciuni – Bacău (21,52 km): Stadiu fizic: 35%. Stadiu financiar: 17,6%.

Autostrada Bacău – Pașcani (77,38 km)

– Lotul 1: Săucești – Trifești (30,3 km): Stadiu fizic: 37,9%. Stadiu financiar: 17,69%;

– Lotul 2: Trifești – Gherăești (18,99 km): Stadiu fizic: 34,8%. Stadiu financiar: 17,02%;

– Lotul 3: Mircești – Pașcani (28,09 km): Stadiu fizic: 35,7%. Stadiu financiar: 14,46%.

Ce se întâmplă cu Autostrada A8?

În ceea ce priveşte porțiunile din Autostrada Unirii (A8) şi alte tronsoane care iniţial erau în PNRR, Pîslaru a precizat că acestea vor fi incluse în Programul SAFE. Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi. Împrumuturile sunt acordate în baza unui plan naţional de investiţii în industria de apărare, aprobat de Comisia Europeană, iar fondurile pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2030.