S-a stabilit calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță, pentru anul școlar 2026-2027. Vezi câte locuri sunt disponibile!

Ministerul Educației și Cercetării a aprobat Calendarul înscrierii la creșă, grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2026–2027, anunță Inspectoratul Școlar Județean Bacău.

Procesul de înscriere se va desfășura în conformitate cu calendarul național stabilit de minister:

18–22 mai 2026 – Reînscrieri

25 mai – 18 iunie 2026 – Etapa I de înscrieri

22 iunie – 9 iulie 2026 – Etapa a II-a de înscrieri

17–27 august 2026 – Etapa de ajustări

La creșă (nivel antepreșcolar) pot fi înscriși copiii cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani, în limita locurilor rămase disponibile după etapa de reînscrieri.

La grădiniță (nivel preșcolar) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani, în limita locurilor disponibile după reînscrieri.

„Precizăm că în cererea-tip de înscriere, părinții pot menționa trei opțiuni, în ordinea preferințelor. Cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune”, transmite ISJ Bacău.

Etapa de reînscrieri este perioada în care părinții copiilor care frecventează deja creșa sau grădinița își exprimă opțiunea privind continuarea frecventării unității și în anul școlar următor. Locurile disponibile pentru copiii înscriși pentru prima dată sunt cele rămase libere după finalizarea acestei etape.

Grupa mijlocie și grupa mare fac parte din învățământul obligatoriu, motiv pentru care înscrierea la grădiniță se va realiza acordându-se prioritate copiilor de 4 și 5 ani.

Ce acte trebuie să pregătească părinții pentru depunerea dosarului de (re)înscriere la creșă sau grădiniță?

certificatul de naștere al copilului;

cartea de identitate a părinților/reprezentanților legali;

cererea-tip de înscriere;

adeverință de la locul de muncă pentru ambii părinți (în cazul solicitării unui loc la program prelungit);

declarație pe propria răspundere privind veridicitatea datelor furnizate;

documente justificative privind criteriile generale/specifice de departajare.

Nivel Subcategorie Tip / Program Formațiuni / Grupe Locuri Antepreșcolar Creșă Total 49 920 Antepreșcolar Creșă În Bacău 26 501 Preșcolar Grupa mică Învățământ de masă 229 4.505 Preșcolar Grupa mică Învățământ special 3 23 Preșcolar Program Program prelungit 81 1.754 Preșcolar Program Program normal 151 2.774 Tabel: Cifre de școlarizare aprobate pentru anul școlar 2026–2027, în județul Bacău

O noutate pentru anul școlar 2026–2027 este creșterea interesului pentru grădinițele cu program prelungit în mediul rural. Astfel, din totalul de 129 grupe cu 2.389 locuri, 10 grupe sunt cu program prelungit, cu 217 locuri.