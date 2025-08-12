Sala „Nadia Comăneci” din Onești, vandalizată de un bărbat fără adăpost

Sala de gimnastică „Nadia Comăneci” din Onești a fost vandalizată, în această dimineață – în jurul orei 07.00, de un bărbat fără adăpost, posibil drogat, potrivit unupetrotus.ro.

Sursa colaj foto: unupetrotus.ro

Polițiștii din Onești au fost alertați de de către un bărbat de 44 de ani, din localitate.

„La data de 12 august a.c, în jurul orei 07.00, polițiștii din Onești au fost sesizați de către un bărbat de 44 de ani, din localitate, despre faptul că o persoană necunoscută ar fi intrat într-o clădire de pe strada Perchiului cu intenția de a sustrage bunuri. Patrula de siguranță publică a depistat în sala de sport un bărbat de 37 de ani, din orașul Comănești care ar fi pătruns în interior prin distrugerea unui geam de la un vestiar, pentru a sustrage bunuri. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de tentativă la furt calificat”, transmite IPJ Bacău.

Individul ar fi încercat să aprindă un foc în interiorul vestiarelor, fără un motiv clar. Vitrina cu trofee, în care este expus un trofeul unic în țară, atribuit Nadiei Comăneci în urma celor trei titluri de campioană europeană pe care aceasta le-a cucerit în carieră, nu a fost afectată.