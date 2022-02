Salariul lui Cosmin Necula la SSPM ajunge din nou în Consiliul Local. „Pot să lucrez și cu 1 leu pe lună!”, spunea fostul primar al Bacăului, când i s-a redus leafa la minimul pe economie

Problema salariului lui Cosmin Necula, fost primar al municipiului Bacău, acum director al Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM), ajunge din nou în discuția Consiliului Local. În luna decembrie 2021, forul deliberativ a votat ca directorul companiei municipalității să aibă un venit apropiat de salariul minim pe economie, 2700 de lei brut, adică 1.500 de lei net.

Consiliul Local Bacău a aprobat la ședința din luna decembrie ca administrarea străzilor din municipiu să treacă de la SSPM la Primărie, dar și plafonarea salariului directorului.

În ianuarie, directorul SSPM, Cosmin Necula, a înaintat o plângere administrativă prealabilă către Consiliul Local, în care solicită anularea hotărârii referitoare la salariul său. Fostul primar a susținut că legislativul local nu are atribuții legale privind stabilirea salariului administratorilor SSPM și a încălcat mai multe normative legale.

Pe ordinea de zi a ședinței din februarie a Consiliului Local Bacău se află două plângeri prealabile referitoare la SSPM:

În luna decembrie, după ce s-a votat micșorarea salariului la 1.500 de lei net, Cosmin Necula le-a transmis colegilor din SSPM un mesaj, în care afirma că poate lucra și cu „1 leu pe lună”:

„Dragi colegi, în sfârșit, societatea noastră are un consiliu de administrație definitiv și nu interimar, ca până acum! Indiferent ce spun unii sau alții, cât mă înjură sau cât ne înjură unii, continuăm împreună și, alături de mine, de dl Rău și de dl Pădureanu, vor mai veni încă 4 colegi noi! În cazul meu, vă rog să mă credeți că pot să lucrez și cu 1 leu pe lună! E vorba de principii și de ceea ce am construit împreună, cu bună credință! Nu voi permite unor politruci de rea credință să își bată joc de munca noastră. Așa cum anul acesta am supraviețuit și am mers înainte, spre supărarea unora chiar cu parametri ascendenți, vă asigur că împreună o să tragem linie și la anul și va fi și mai bine. Eu cred în voi, în echipa noastră de la SSP, pentru că noi suntem cei care muncim pentru acest oraș cu bună_credință!” – Cosmin Necula, director SSPM.