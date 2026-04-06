Șapte ani de pușcărie pentru un spărgător de case! I s-a înfundat după o „lovitura” în Bacău

Un spărgător de locuințe a primit șapte ani de închisoare, după ce a spart un apartament din cartierul Canta – municipiul Iași, apoi a plecat la Bacău pentru a-și continua treaba. Metoda de „lucru” era aceeași, brutală, dar eficientă: ruperea butucului încuietorii, scrie ziaruldeiasi.ro.

Pe 25 octombrie 2022, Marius Doboșariu a spart un apartament din Iași după ce a analizat atent blocul și a forțat ușa unei locuințe vulnerabile. A furat mai multe bunuri (electronice, bijuterii și bani), prejudiciul fiind de aproximativ 6.400 lei. Ulterior, a comis o faptă similară în Bacău și a amanetat obiectele furate. Ancheta a arătat că acționa frecvent în Iași, Bacău și Piatra Neamț.

Hoțul a fost identificat cu ajutorul camerelor video și al unui contract de amanet pe numele său. În 2023, a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru furtul din Bacău, iar ulterior la 2 ani și jumătate pentru cel din Iași. Pedepsele au fost contopite într-una de 3 ani și 2 luni, la care s-au adăugat peste 1.000 de zile rămase dintr-o condamnare anterioară.

Sentința a fost contestată de inculpat, dar și de procurori, aceștia apreciind că pedeapsa nu este suficientă pentru reeducarea lui Doboșariu. Ei au subliniat faptul că furtul fusese comis în plină zi, dar și faptul că, deși beneficiase de clemență printr-o liberare condiționată, nu înțelesese să-și corijeze comportamentul.

Magistrații Curții de Apel au fost de acord cu argumentele procurorilor și au dispus majorarea cu un an a pedepsei stabilite de instanța inferioară. În cursul procesului, Doboșariu și-a retras propriul apel. Decizia Curții de Apel este definitivă.