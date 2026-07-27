Sărata are un nou sediu pentru Primărie și Consiliul Local. Eurodeputatul Dragoș Benea: „Comuna oferă condiții demne de un oraș”

Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a participat la inaugurarea noului sediu al Primăriei și Consiliului Local Sărata, investiție realizată de administrația locală condusă de primarul Irina Argatu. Liderul social-democrat a apreciat proiectul, despre care spune că va contribui la eficientizarea serviciilor publice și la consolidarea relației dintre administrație și cetățeni.

Potrivit lui Dragoș Benea, noua clădire va găzdui un centru integrat de servicii și informații administrative, menit să ofere locuitorilor acces mai rapid și mai eficient la serviciile publice.

„Alături de mai mulți colegi social-democrați am participat, astăzi, la inaugurarea noului sediu al Primăriei și Consiliului Local Sărata, o investiție importantă derulată de administrația condusă de doamna primar Irina Argatu care, sunt convins, va consolida relația cu cetățeanul și va îmbunătăți activitatea administrativă din localitate”, a transmis eurodeputatul.

Benea a amintit și alte investiții realizate în ultimii ani în comuna Sărata, precum modernizarea infrastructurii rutiere și de utilități, reabilitarea unităților de învățământ și a spațiilor culturale. În opinia sa, noul sediu al administrației locale completează seria proiectelor de dezvoltare implementate în comună.

„După multiple investiții în infrastructura rutieră și de utilități a comunei, în reabilitarea școlilor și a spațiilor culturale, la Sărata va funcționa, de acum încolo, un modern centru integrat de servicii și informații administrative care va deservi cu promptitudine și eficiență contribuabilul”, a mai afirmat liderul PSD Bacău.

În mesajul său, Dragoș Benea a apreciat activitatea administrației locale și a susținut că dezvoltarea comunei se datorează echipei conduse de primarul Irina Argatu.

„Nu mai este o noutate că Sărata oferă condiții demne de un oraș, iar asta se datorează, în principal, doamnei primar Argatu și echipei PSD care au așezat cocheta comună pe un curs al dezvoltării durabile”, a concluzionat eurodeputatul.