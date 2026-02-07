Șapte percheziții într-un dosar de furt de 195.000 de lei. Patru suspecți, arestați preventiv

Polițiștii din Onești au desfășurat, pe 5 februarie, o amplă acțiune într-un dosar de furt calificat, fiind efectuate șapte percheziții domiciliare în comuna Ștefan cel Mare. La activități au participat luptători pentru acțiuni speciale și jandarmi.

Ancheta vizează mai multe persoane bănuite că ar fi sustras cabluri și componente electrice din incinta unei societăți comerciale, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 195.000 de lei.

În urma descinderilor, șase bărbați cu vârste cuprinse între 16 și 39 de ani au fost conduși la sediul poliției pentru audieri. Pe baza probelor administrate, toți au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile față de patru dintre suspecți, în timp ce ceilalți doi au fost plasați sub control judiciar.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale a persoanelor implicate.