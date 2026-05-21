Sate rupte de lume, lângă Bacău. Oamenii se plâng că merg kilometri întregi pe jos, după ce ruta transportului în comun a fost schimbată

Zeci de locuitori din satele Boanța și Cornești (comuna Filipești) reclamă faptul că au rămas fără acces la transportul public județean, după modificarea traseului operat de firma S.C. Stegaiu S.R.L. Oamenii susțin că schimbarea cursei Bacău – Filipești – Cârligii/Galbeni a eliminat legătura cu cele două sate, iar autoritățile nu au găsit încă o soluție concretă, deși problema este semnalată de luni de zile.

Nemulțumirile au fost transmise oficial către Consiliul Județean Bacău de mai mult timp. Într-o cerere depusă pe 1 octombrie 2024, o localnică din Cornești arăta că noul traseu nu mai include „intersecția” care asigura legătura cu satele Boanța și Cornești, iar oamenii „nu mai beneficiază de transport”.

La sesizare a fost atașat și un tabel nominal cu aproape 40 de persoane din Boanța și Cornești care și-au exprimat nemulțumirea față de schimbarea traseului.

Într-un răspuns transmis în octombrie 2024, Consiliul Județean Bacău confirma că traseul județean nr. 25 Bacău – Filipești – Cârligii/Galbeni „nu cuprinde localitățile Boanța și Cornești”. Instituția preciza atunci că va analiza „la viitoarea modificare de program de transport județean necesitatea și oportunitatea prelungirii traseului”.

Problema a revenit însă în atenția administrației județene și în 2026. Într-o nouă sesizare adresată președintei CJ Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, localnica Maricica Olaru susține că situația a rămas „neschimbată și discriminatorie”, arătând că microbuzul „circulă de două ori în același sat”, în timp ce locuitorii din Boanța, Cornești și Onișcani nu beneficiază de niciun mijloc de transport public.

Femeia invocă inclusiv prevederile legale privind obligația autorităților de a asigura accesibilitatea și nediscriminarea serviciilor de transport public și cere măsuri urgente pentru introducerea sau extinderea traseului, amenajarea unei stații și verificarea modului în care operatorul își respectă obligațiile contractuale.

În răspunsul transmis pe 15 aprilie 2026, Consiliul Județean Bacău arată că a solicitat Primăriei Filipești să analizeze oportunitatea amenajării unei stații publice pentru îmbarcarea și debarcarea călătorilor pe drumul european E85. Totodată, CJ susține că autoritatea locală trebuie să identifice și să aloce fondurile necesare pentru realizarea stației.

Instituția mai precizează că traseul actual a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 176/2022 și că operatorul de transport respectă graficul aprobat, iar în urma controalelor „nu au fost constatate abateri sau nereguli”.

Cu toate acestea, pentru oamenii din cele două sate, problema rămâne nerezolvată. În lipsa unei curse regulate, localnicii reclamă dificultăți majore în deplasarea către Bacău sau către alte localități din comună, mai ales pentru elevi, vârstnici sau persoane care depind zilnic de transportul public.