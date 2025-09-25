Scandal la CJAS Bacău! 18 angajați ar fi furat peste 1 milion de lei, ca să-i bage în imobiliare

Mai mulţi angajaţi ai Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate din Bacău ar fi furat timp de trei ani banii contribuabililor printr-o schemă bine pusă la punct. Ar fi luat în fiecare lună avans de concediu, cu acordul conducerii, şi ar fi investit banii în afaceri imobiliare. Prejudiciul adus statului se ridică la peste 1 milion de lei, potrivit observatornews.ro.

Mecanismul era simplu, angajaţii făceau cerere de avans pentru zilele de concediu către conducerea unităţii cu care erau în complicitate. Unul dintre directori ar fi incasat o singură dată bani pentru 190 de zile de concediu, adică peste jumătate de an. Frauda a fost descoperită de Curtea de Conturi, care a anunţat Casa Naţională de Asigurări.

„Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a ajuns la concluzia că sunt 18 angajaţi care au început să facă asta din 2022 până în 2025 şi au trimis mai departe documentele către Direcţia Naţională Anticorupţie”, a transmis reporterul Observator Maria Rohnean.

„Am descoperit că fenomenul este de o amploare mai mare şi am luat măsuri de îndată la nivelul managementului Case de Asigurări de Sănătate Bacău pentru că nu tolerăm astfel de comportamente. La Casa de Asigurări Bacău va veni o echipă de conducere din alt judeţ tocmai datorită dimensiunii acestui fenomen”, a declarat Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS.

Conducerea nouă a ajuns deja, dar nu ştie prea multe despre practicile predecesorilor. Am aflat astfel că 4 directori de servicii şi-au pierdut funcţiile, dar au rămas în instituţie.

„Au fost emise decizii de încetare a funcţiilor pe care le ocupau au revenit pe posturile pe care erau titulari”, susţine Gabriela Luminiţa Grosu, director general CJAS Bacău.

„Sumele reprezentau avansuri, indemnizaţii, concedii de odihnă, nu poate fi vorba de sume luate fără informarea conducerii. Sumele se pot vedea, a fost o chestie transparentă”, a declarat Ana-Maria Lungu, consilier juridic CJAS Bacău.

Doar că în acte, nu ar fi fost trecută valoarea exactă luată de angajaţi. CNAS explică într un răspuns pentru Observator că „au fost descoperite aspecte negative privind plata unor sume considerabile de bani (de ordinul sutelor de mii de lei/an) (…) fără a avea documente justificative şi bază legală, precum şi evidenţierea incorectă a acestor sume de bani în înregistrările contabile ale instituţiei în cauză”.

Până la finalizarea anchetei, angajatii nu pot fi daţi afară, dar trebuie să restituie prejudiciul.

Angajaţii din funcţiile mai mici abia dacă ştiu cine le este în prezent director, în timp ce actuala conducere încă se pune la curent cu întreaga situaţie, să vadă cum a fost posibil ca atâţia funcţionari să scoată atâţia bani din instituţie timp de trei ani şi nimeni să nu observe nimic.

Între timp, CNAS a extins controalele la nivelul întregii ţări.

„Ne-am pus întrebarea dacă nu cumva se poate întâmpla acelaşi lucru. Am solicitat tuturor caselor de asigurări de sănătate nişte date, nişte indicii, pe baza cărora noi vom putea să analizăm dacă sunt alte comportamente, alte situaţii punctuale şi în alte judeţe”, a declarat Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS.

Casa Judeţeană cere CNAS să aducă directori din ţară pentru a nu influenţa ancheta.