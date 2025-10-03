Scandal la Onești! Doi tineri au fost reținuți în urma unui conflict izbucnit la o terasă din localitate

Doi bărbați, ambii de 31 de ani, din municipiul Onești, bănuiți de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, au fost reținuți de polițiști.

Foto arhivă

„La data de 10 septembrie a.c., polițiștii din Onești au fost sesizați de către un bărbat de 41 de ani, despre faptul că în timp ce se afla pe terasa unui local din municipiu, ar fi fost agresat fizic de două persoane necunoscute care ar fi provocat scandal și ar fi tulburat ordinea și liniștea publică”, transmite IPj Bacău.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au identificat doi bărbați de 31 de ani, ambii din municipiul Onești, bănuiți de comiterea faptelor. După administrarea probatoriului, cei în cauză au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în arestul I.P.J.Bacău.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.