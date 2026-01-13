Scandalul creșterii taxelor locale: PNL vrea să-l forțeze pe Viziteu să revină la bonificația de 10% pentru băcăuani

Municipiul Bacău este printre puținele localități din țară, unde contribuabilii nu mai primesc o bonificație (reducere) de 10% pentru plata în avans a taxelor și impozitelor locale. PNL Bacău vrea să-l oblige pe primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu și alianța USR-AUR să revină la această facilitate, redusă la numai 5% în ultima ședință a Consiliului Local Bacău. Inițiativa a fost anunțată de deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, într-o conferință de presă la care au mai participat Liviu Miroșeanu, președintele municipalei liberale, și trei dintre cei patru consilier locali ai formațiunii.

„Se poate corecta această nedreptate!”

Liderul liberal băcăuan a început prin a preciza că principala majorare a taxelor locale se datorează Guvernului Bolojan, însă Pachetul 2 prevede creșteri de circa 70%, nu mai mult de dublu, cum s-a decis în municipiul Bacău. De asemenea, bonificația de 10% a fost un instrument vechi din Codul Fiscal, care încuraja contribuabilii să-și achite dările la începutul anului, în special pensionarii.

„Băcăuanii trebuie să știe că renunțarea la bonificația de 10% se datorează exclusiv primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu și Consiliului Local”, a declarat Fechet. El a precizat că se referă la alianța USR-AUR din jurul edilului, la care mai participă, la vot, PSD și alte partide reprezentate în consiliu.

Pentru că legislația nu permite modificări esențiale, aleșii PNL Bacău au depus un proiect de hotărâre de consiliu local, prin care să se revină la bonificația de 10%. „Se poate corecta această nedreptate, ceea ce ar funcționa și în beneficiul Primăriei Bacău”, a declarat deputatul Fechet. „Mă aștept ca proiectul să fie votat de tot Consiliul Local în prima ședință și să intrăm în rând cu lumea, pentru că doar la Bacău s-a renunțat la această bonificație, de 10%”, a adăugat președintele PNL Bacău.

Biruri maxime pentru afacerile locale

Mircea Fechet a mai criticat impozitul pe clădirile nerezidențiale, ale firmelor și micilor întreprinzători, stabilit de administrația Viziteu la maximul prevăzut de legislație, 1,3% din valoarea imobilelor. „Plaja este de 0,2-1,3%, dar primarul a ales cota maximă, iar oamenii trebuie să știe asta”, a afirmat Fechet.

Taxele auto, cu 50% mai mari decât în jurul Bacăului

Președintele PNL Bacău a vorbit și despre taxele auto, mai mari cu 50% în municipiul Bacău decât în localitățile din jur. Din cauză că s-au aplicat din oficiu taxe ca pentru „non-euro” chiar și mașinilor cu clase „euro”, proprietarii sunt acum forțați să meargă la Primărie, ca să-și asigure un nivel legal al taxei auto. Soluția, a precizat Mircea Fechet, era la îndemâna municipalității, care are la DITL cărțile de identitate ale autovehiculelor, pe care este trecută clasa în care se află.

„Ne opunem creditelor, pentru că fiecare băcăuan ar ajunge să fie dator cu 10.000 de lei”

Deputatul Mircea Fechet a mai dezvăluit că a fost contactat de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu, ca să susțină șirul de credite pe care vrea să le facă. Liderul liberal a precizat că aleșii PNL se vor opune oricăror credite, care vor duce datoria municipiului la 500 de milioane de lei – ba chiar la un miliard de lei, cu tot cu dobânzile pe termen lung. „Ne opunem creditelor, pentru că fiecare băcăuan ar ajunge să fie dator cu 10.000 de lei. Poate alta ar fi fost situația, dacă Primăria nu ar fi fost amatoare de combinații imobiliare, dacă nu se primeau corecții la proiectele pe fonduri europene, dacă nu se cumpăra Transport Public de la familia Sechelariu și sediul cel nou”, a afirmat Mircea Fechet. El a dezvăluit că, pentru perioada de grație, de 7 ani, pentru creditele contractate de administrația Viziteu, se vor plăti dobânzi de 10 milioane de euro, iar vârful de sarcină, cu cele mai mari rate, va fi în 2037.