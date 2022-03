Scandalul inspectoarei școlare picate la concursul pentru directori ajunge în Parlament. Ministrul Educației, interpelat de sen. Pravăț și dep. Cătăuță

Cazul profesoarei Mihaela Franț, care ar putea ajunge inspectoare școlară generală adjunctă la ISJ Bacău deși ar fi luat notă mică la concursul pentru directori, ajunge în Parlament. Parlamentarii băcăuani Cristina Breahnă Pravăț și Ana Cătăuță au depus la Senat și Camera Deputaților câte o interpelare adresată lui Sorin Câmpeanu, ministrul Educației.

„Eșecul nu poate fi promovat în funcții de conducere dacă ne dorim o Românie cu adevărat educată!”, se intitulează interpelarea depusă de sen. Cristina Breahnă Pravăț. „Cum este posibil ca într-o Românie ce se vrea a fi “educată” un așa-zis profesor de sport, care a picat două concursuri pentru ocuparea funcției de director, este acum inspector pentru management școlar și prima din opțiunile viitoare pentru postul de inspector general școlar adjunct?”, este întrebarea adresată de parlamentarul PSD Bacău.

Interpelarea dep. Ana Cătăuță se numește „Criteriile ce stau la baza numirilor și promovărilor în funcțiile de conducere din Inspectoratele Școlare județe”. „Vreau să atrag atenția asupra unor informații apărute în spațiul public, extrem de îngrijorătoare pentru sistemul de învățământ din județul Bacău. În presa județeană, au apărut informații privind o posibilă numire în funcția de Inspector Școlar Adjunct la ISJ Bacău a unei doamne ce, se pare, nu a luat o notă de trecere la examenul scris pentru posturile de directori școlari. Vă cer punctul de vedere cu privire la situația menționată mai sus și să îmi transmiteți care sunt criteriile ce stau la baza numirilor și promovărilor în funcțiile de conducere din Inspectoratele Școlare județene”, a solicitat deputata social-democrată.

Obiectul interpelării: Eșecul nu poate fi promovat în funcții de conducere dacă ne dorim o Românie cu adevărat educată!

Domnule Ministru,

Folosesc prilejul acestei interpelări pentru a vă aduce la cunoștință o situație inadmisibilă înregistrată în această perioadă la nivelul Inspectoratului Școlar al Județului Bacău, situația ce mi-a fost semnalată de foarte multe cadre didactice din județ, revoltate de modul obscur în care sunt efectuate promovările de la conducerea ISJ Bacău.

Numirea iminentă a unei noi conduceri la Inspectoratul Școlar al județului Bacău a stârnit un val de reacții puternice atât în rândul părinților cât mai ales în rândul cadrelor didactice. Nemulțumirile au fost generate de faptul că pentru postul de inspector școlar general adjunct, ar urma să fie promovată o doamnă profesoară de sport, fostă directoare a unei școli din comuna Asău.

Faptul că un profesor de sport, fără experiență, ar urma să ocupe o funcție de conducere la nivelul ISJ Bacău nu ar fi cea mai mare problemă din această situație, dar mai grav decât atât este faptul că doamna în cauză a fost respinsă în cadrul examenelor pentru posturile de directori în școli. Practic nu și-a putut demonstra capacitățile de management la nivelul unei unități de învățământ, iar acest fapt este ignorat în continuare, din moment ce persoana în cauză a fost propusă să coordoneze activitatea didactică a unui județ de mărimea Bacăului.

Având în vedere toate aspectele semnalate anterior, vă rog stimate domnule ministru, să îmi răspundeți la următoarea întrebare: Cum este posibil ca într-o Românie ce se vrea a fi “educată” un așa-zis profesor de sport, care a picat două concursuri pentru ocuparea funcției de director, este acum inspector pentru management școlar și prima din opțiunile viitoare pentru postul de inspector general școlar adjunct? Nu mai adaug faptul că întreaga situație este un real afront la adresa oricărui elev care învață la școală că nu poate promova în societate prin minciună, prin insuccese sau dacă nu este performant. Din orice unghi am privi, această situație este une utopică, menită să disturbe orice urmă de profesionalism sau meritocrație. În ochii elevilor și părinților, este ca și cum am pune șef de promoție un elev care nu a reușit să încheie anul școlar. Am putea realiza acest lucru? Eu consider că nu.

Din această cauză, apelez la profesionalismul dumneavoastră, la dorința exprimată de a construi un sistem de învățământ puternic, profesionalizat și performant și aștept răspunsul dumneavostră, cu interes și speranță spre normalizarea și clarificarea situației expuse. Dacă nu de dragul profesionalismului, măcar de dragul miilor de elevi și părinți care așteaptă să vadă în școala românească un model, un etalon la care să se raporteze generațiile actuale și viitoare.

În încheiere, vă rog să îmi răspundeți în scris la adresa de e-mail senator.psd.bacau@gmail.com, precum și la adresa grupului senatorial al Partidului Social Democrat din Parlamentul României.

Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ,

Senator PSD, Circumscripția electorală nr. 4 – Bacău, 15.03.2022