Şcoala de vară a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, la final

Vineri, 21 iulie 2023, s-a încheiat Şcoala de vară „Responsabilitate faţă de viitorul nostru”, realizată la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0069: Cercetarea – din laboratoare către societate. Dezvoltarea capacităţii de cercetare a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău prin valorificarea apartenenţei la ecosistemul CDI din Regiunea Nord-Est (acronim: UBc-Lab-to-Life).

Evenimentul, organizat în colaborare cu Liga Studenţilor din cadrul UBc, s-a bucurat de participarea unui grup de liceeni din Onești, Moinești, Adjud, Sascut, Piatra Neamț, Vaslui, Tg. Ocna și Gura Humorului care au experimentat, cu acest prilej, o săptămână de locuit în căminele studenţeşti. Desigur, cei mai numeroşi au fost elevii din Bacău de la clasele a VIII-a – a XII-a.



Curiozitatea şi dorinţa de a experimenta i-au adus pe elevi în laboratoare, unde profesorii şi invitaţii acestora au pregătit activităţi atractive, care au acoperit toate domeniile în care Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău oferă formare la nivel de licenţă, master şi doctorat. Conform feedback-ului primit de la participanţi, toate atelierele au fost apreciate, în mod diferit, în acord cu interesele şi pasiunile elevilor. Unii au fost atrași de aspectele specifice diferitelor domenii, în funcție de aria de interes, iar alţii au apreciat activităţile de grup, ori evidenţierea rolului diversităţii şi a conştientizării efectelor acţiunilor întreprinse asupra comunităţilor şi mediului global.

O parte dintre elevi au participat la o vizită la Aerostar S.A., o altă activitate a fost derulată de Observatorul Astronomic „Victor Anestin” din Bacău, iar Biblioteca Universităţii a găzduit evenimentul „Învăţător, la 95 de ani”. Deşi temperaturile ridicate au constituit o provocare, s-au desfăşurat şi activităţisportive, iar serile au fost dedicate activităţilor recreative, discuţiior şi schimbului de experienţă şi de impresii între participanţi.

Firul roşu care „a legat” toate activităţile a fost atitudinea de „a fi responsabil”. Această abordare a fost gândită în acord cu aplicaţia „Responsabilitate faţă de generaţiile viitoare”, propusă în cadrul apelului ERASMUS+ European University Initiative(Iniţiativa pentru Universităţi Europene) din ianuarie 2023, la care Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a colaborat, în cadrul consorţiului UP University, împreună cu şase universităţipartenere: HAN University of Applied Sciences (Olanda), IMC Fachhochschule Krems (Austria), Fachhochschule Münster(Germania), VIC University – Central University of Catalonia (Spania), OAMK University of Applied Sciences Oulu(Finlanda) şi Artevelde Universities of Applied Sciences(Belgia). Începând cu ediţia din vara anului 2024, şcoala de vară va avea porţile deschise şi pentru studenţii acestor universităţi partenere în cadrul consorțiului UP University.