Școala „Nicu Enea” din Bacău devine structură a Liceului „Petru Rareș”. Alte 6 școli din județ își pierd personalitatea juridică

Șapte școli din județul Bacău, printre care și „Nicu Enea”, își pierd personalitatea juridică prin reorganizare și devin structuri ale altor unități, a precizat, miercuri, pentru AGERPRES, conducerea Inspectoratului Școlar Județean (ISJ).

Astfel, Școala Gimnazială „Nicu Enea” Bacău va fi preluată de Liceul Tehnologic „Petru Rareș”. În anii trecuți, părinții care aveau copiii la această unitate de învățământ au protestat împotriva acestei schimbări.

Celalalte școli care își pierd personalitatea juridică sunt Școala Gimnazială „Alexandru Sever” Moinești va trece în subordinea Școlii Gimnaziale „Tristan Tzara” din municipiu, Școala Gimnazială Plopu, care va fi preluată de Școala Gimnazială nr. 2 Dărmănești, iar Școala Gimnazială nr. 1 Slobozia devine structură a Școlii Gimnaziale ‘George Apostu’ Stănișești. ISJ Bacău a mai precizat că Școala Gimnazială „Mihail Andrei” Buhuși va fi preluată de Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din oraș, iar Școala Gimnazială Horgești trece în subordinea Școlii Gimnaziale Răcătău.

O altă școală gimnazială care își pierde personalitatea juridică în urma reorganizării este cea din Oituz. Aceasta va fi preluată de o unitate similară din comună.

„În urma procesului de organizare a unităților școlare care își pierd personalitatea juridică conform Legii nr. 141/2025, elevii acestor clădiri nu vor fi relocați în alte clădiri”, a declarat inspectorul școlar general al ISJ Bacău, prof. Ana-Maria Egarmin.

Procesul instructiv-educativ se va desfășura în continuare în unitățile de învățământ ale școlilor care au devenit structuri, fără a afecta activitatea educativă a elevilor, a mai precizat inspectorul general școlar al ISJ Bacău.