Se dau în circulație o stradă și un giratoriu construite de Dedeman în Bacău. Cele două fac legătura între cartierul Izvoare și strada Letea, prin curtea fostei fabrici de hârtie

De joi, 9 octombrie, de la ora 09:00, se deschide circulației strada care face legătura între cartierul Izvoare și strada Letea, prin curtea fostei fabrici.

Artera și sensul giratoriu au fost construite de compania Dedeman și donate către municipalitate. „Vreau să le mulțumesc și pentru această cale pentru fiecare investiție care a adus plusvaloare comunității băcăuane”, a notat, pe Facebook, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Potrivit edilului, strada va scurta semnificativ distanța dintre cele două cartiere și va mai ușura traficul.

Compania Dedeman a construit sensul giratoriu din Izvoare cu 1,2 milioane lei, în timp ce Primăria Bacău vrea să facă din bani publici unul de 10 ori mai scump, spre Sărata (detalii AICI).