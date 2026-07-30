Se înființează transport public la Onești. Peste 9,3 milioane lei de la Consiliul Județean Bacău pentru trei investiții majore

Consiliul Județean Bacău a aprobat alocarea a peste 9,3 milioane de lei către municipiul Onești, bani care vor asigura cofinanțarea necesară pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene. Suma totală aprobată este de 9.315.615,60 lei, echivalentul a aproximativ 1,8 milioane de euro.

Finanțarea vizează trei investiții importante pentru municipiu:

2.358.159,74 lei pentru înființarea infrastructurii necesare transportului public și achiziția de autobuze electrice;

3.173.925 lei pentru modernizarea Parcului Municipal;

3.783.530,86 lei pentru reabilitarea și modernizarea Liceului cu Program Sportiv „Nadia Comăneci”.

Potrivit inițiatorilor, fondurile aprobate reprezintă contribuția Consiliului Județean Bacău la proiecte finanțate din fonduri europene, fără de care implementarea investițiilor ar fi fost dificilă.

Aceste alocări se adaugă celor 2 milioane de lei aprobați la începutul anului pentru reabilitarea și dotarea Muzeului Sportului Oneștean „Nadia Comăneci”, finanțare obținută printr-un amendament susținut de parlamentarii PSD.

Reprezentanții PSD susțin că aprobarea acestor fonduri reflectă colaborarea dintre administrația locală, Consiliul Județean Bacău și parlamentarii social-democrați, în vederea susținerii proiectelor de dezvoltare ale municipiului.

În același timp, aceștia apreciază că succesul investițiilor se datorează și echipei tehnice din cadrul Primăriei Onești, care a elaborat și depus proiectele pentru finanțare europeană. Potrivit acestora, municipiul a reușit să atragă aproximativ 14 milioane de euro din fonduri europene, iar asigurarea cofinanțării reprezintă un pas esențial pentru implementarea proiectelor.