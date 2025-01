Se întrerupe furnizarea apei în unele zone din Bacău, Hemeiuș și Mărgineni, pentru reparații pe conducta spre Barați. Vezi ce zone vor fi afectate

Consumatorii situați în mai multe zone ale Bacăului vor fi afectați de întreruperea furnizării apei, pentru repararea unui sistem hidraulic.

Foto arhivă

„Având în vedere solicitarea antreprenorului Conextrust SA, privind executarea unor lucrări de remediere, în perioada de garanție, la ansamblul hidraulic din camera vanelor aferentă rezervoarelor Barati, vă informăm că, în data de 20.01.2025, între orele 07:00 – 22:00, se va întrerupe alimentarea cu apă pe conducta de transport Stația de Pompare Mărgineni – Stația de Tratare Apă Potabilă Baraţi”, se arată într-un comunicat CRAB.

De această oprire vor fi afectate zonele: str. Calea Moineşti – între S.C. EUROPROD S.A. şi Calea Moineşti nr. 34; fosta fabrică Diana Forest (actualmente Barlinek Bacău) şi consumatorii din zona Staţiei de Betoane Baixa; str. Arcadie Şeptilici; str. Prelungirea Arcadie Şeptilici (com. Mărgineni) şi str. Între Vii (com. Măgura); com. Mărgineni: satele Baraţi, Mărgineni, Luncani, Podiş, Trebeş, Pădureni şi Valea Budului; com. Hemeiuş, sat Fântânele; CONAGRA S.A.; EUROPROD S.A.; cartierul de vile Petre şi Maria Blejusca.

În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, CRAB recomandă utilizatorilor afectaţi să-şi creeze rezerve de apă potabilă pentru intervalul de timp alocat lucrărilor.

„În zonele afectate de aceasta oprire, la reluarea programului de furnizare a apei poate apărea fenomenul de turbiditate (apă murdară)”, se arată în comunicatul CRAB.