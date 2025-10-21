Se lansează BNI Heroes Bacău – primul grup BNI din Moldova

Pe 30 octombrie 2025, la Hotel Dumbrava din Bacău, va avea loc lansarea oficială a grupului BNI Heroes, o comunitate formată din antreprenori și profesioniști care cred în puterea colaborării și a recomandărilor de afaceri. Peste 80 de oameni de afaceri sunt așteptați la o seară dedicată conexiunilor autentice, schimbului de experiență și parteneriatelor valoroase.

Evenimentul marchează începutul activității BNI Heroes Bacău, primul grup BNI din Moldova și întărește legătura dintre grupurile din întreaga țară. Business Network International (BNI) – este cea mai mare organizație de business networking din lume, prezentă în peste 70 de țări. BNI funcționează pe baza principiului „Givers Gain® – Dăruind, vei dobândi”, încurajând membrii să colaboreze, să se recomande reciproc și să crească împreună.

O seară pentru networking de calitate

Agenda include două paneluri tematice – „Cum creezi comunități care te recomandă” pe baza principiilor BNI și „Antreprenori de succes din Bacău împărtășesc experiențe autentice” – urmate de trei sesiuni de speed networking și momente de socializare la un pahar de vin și cină. Vor fi prezenți speakeri antreprenori de valoare la nivel local și național.

Participanții vor avea ocazia să-și prezinte afacerea, să învețe din experiențele altor antreprenori și să descopere oportunități de colaborare.

„BNI Heroes își propune să adune sub același acoperiș oameni de acțiune, profesioniști care cred în puterea colaborării și în ideea că succesul se construiește împreună. Vrem să fim o comunitate care generează valoare reală pentru antreprenorii din Bacău”, au declarat membrii fondatori.

Motto-ul grupului, „Be Glocal – Gândește global, acționează local”, reflectă spiritul organizației: viziune globală, impact local.

Pe 30 octombrie 2025, te invităm să faci parte din comunitatea care înțelege importanța relațiilor solide în business!

Cum te poți înscrie

Înscrierile se fac online, pe pagina de Facebook @BNI Bacău – România sau completând formularul de înscriere. Confirmările pot fi trimise până la 27 octombrie la tel. 0735.545.577 sau e-mail: bni.heroes.bacau@gmail.com.