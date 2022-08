Se modernizează iluminatul public, pe o lungime de 232,5 km. Viceprimarul Miroșeanu: „O investiție extrem de importantă, cu beneficii incontestabile pentru Bacău!”

Primăria Bacău derulează lucrări de modernizare a iluminatului public din municipiu. Viceprimarul Liviu Miroșeanu a vizitat câteva dintre locurile în care se fac lucrări.

„Modernizarea iluminatului public în tot orașul, pe o lungime totală de 232,5 kilometri, va îmbunătăți semnificativ standardele de siguranță, va crea economii bugetare prin reducerea cheltuielilor cu energia electrică (circa 50 %) și va îmbunătăți condițiile de mediu prin reducerea emisiilor de CO2 (circa 50 %) generate de noua tehnologie LED”, a declarat viceprimarul liberal.

„Concret, înlocuim rețelele de iluminat public și mare parte din stâlpii și corpurile de iluminat. Am să vă țin permanent la curent cu stadiul acestei investiții”, a mai afirmat viceprimarul Liviu Miroșeanu.

Investiția se va face grație unui credit de la BERD contractat în octombrie 2018. Firma care execută lucrările, ELBA Com Timișoara, mai are un an la dispoziție ca să ducă până la capăt contractul.