Se modifică regulamentul pentru parcările de reședință! Taxă de 20 de lei/lună și licitație cu strigare, noile propuneri ale Primăriei Bacău

Primăria a publicat un nou proiect de regulament pentru parcările rezidențiale, după ce versiunea din primăvară a stârnit ample controverse. Noua versiune propune o taxă diminuată de la 365 de lei/an la 240 de lei, dar și organizarea de licitații cu strigare pe toate locurile pentru care există mai multe solicitări.

Potrivit regulamentului, fiecare apartament va putea beneficia de un singur loc de parcare rezervat, atribuit contra cost. Locul de parcare va fi valabil de luni până vineri, între orele 16:00 și 08:00, iar sâmbăta și duminica pe toată durata zilei. În intervalul 08:00-16:00, de luni până vineri, locurile de reședință devin accesibile oricărui autoturism care respectă condițiile din regulament.

Prioritate la atribuire au persoanele cu handicap, care primesc loc gratuit, iar distanța maximă dintre imobilul solicitantului și locul de parcare nu trebuie să depășească 50 de metri în linie dreaptă.

Pot depune cerere nu doar proprietarii, ci și chiriașii cu viză de reședință, cu condiția să locuiască efectiv la adresa respectivă, să nu aibă datorii la bugetul local și să dețină sau utilizeze un autovehicul sub 3 tone și 5 metri lungime, cu ITP și RCA valabile. De asemenea, solicitantul trebuie să aibă permis de conducere și să nu dețină un garaj pe domeniul public.

Licitații cu strigare, procedura pentru locurile disputate

Dacă pentru un loc există o singură cerere, atribuirea se face direct. Însă, dacă mai mulți locatari solicită același loc, regulamentul prevede organizarea unei licitații publice cu strigare, cu un pas minim de 20 de lei. Câștigătorul este cel care oferă cel mai mare preț, iar suma licitată devine tariful anual al abonamentului pentru locul respectiv.

Rezultatele licitațiilor vor fi afișate pe site-ul primăriei și comunicate asociațiilor de proprietari. Metoda este legală și a mai fost aplicată în alte orașe, însă, în contextul digitalizării administrației și al posibilităților tehnice actuale, unii locatari ar putea considera că o procedură online ar fi mai potrivită decât prezența fizică într-o sală de licitație. Totodată, având în vedere că primăria intenționează să pună la dispoziție 15.000 de locuri de parcare rezidențiale, numărul procedurilor de licitație va fi de ordinul miilor.

Potrivit proiectului de hotărâre, nerespectarea regulamentului poate aduce amenzi între 100 și 2.500 de lei, în funcție de abatere, iar ocuparea fără drept a unui loc poate duce la ridicarea vehiculului. Dacă taxa nu este plătită în termen de 15 zile de la atribuire, locul se pierde, iar solicitantul nu mai poate participa la alte proceduri timp de trei ani.

15.000 de locuri la circa 80.000 de autoturisme

Regulamentul se află în consultare publică până pe 25 august, nefiind anunțată până acum o întâlnire în care să fie dezbătut noul proiect.

Municipiul Bacău se confruntă cu un dezechilibru profund între cerere și ofertă: doar 15.000 de locuri de parcare de reședință sunt preconizate să fie amenajate, deși există peste 79.000 de autoturisme înmatriculate în oraș. Potrivit estimărilor, doar aproximativ 20% dintre șoferii băcăuani vor putea obține un loc rezervat.

Alocarea va începe pe cartiere, în funcție de ritmul lucrărilor de marcare rutieră. Zona Aviatori este primul cartier vizat, deoarece marcajele sunt deja realizate și introduse în aplicația digitală „Bacovia Parking”.