Se reabilitează Palatul Administrativ, clădire de patrimoniu. Consiliul Județean Bacău a votat un protocol cu Prefectura

Astăzi, în ședința extraordinară a CJ, a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la încheierea unui protocol de colaborare cu Instituția Prefectului Județului Bacău, în vederea reabilitării Palatului Administrativ.

„Cu majoritate de voturi, astăzi, în ședința extraordinară a CJ, inițiativa a fost aprobată. Astfel, împreună cu proprietarul clădirii- Instituția Prefectului, vom demara demersurile necesare pentru a pune în valoare această clădire emblematică pentru Bacău”, a anunțat Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău.

Încă din perioada când eram subprefect, respectiv prefect, am considerat reabilitarea acestui edificiu ca fiind un proiect de suflet, prin care ne respectăm trecutul și istoria. În acest sens, am făcut eforturi pentru intabularea clădirii, cosmetizarea și întreținerea fațadei și nu în ultimul rând, printr-un parteneriat public-privat am realizat, cu titlu gratuit, modernizarea sistemului de iluminat arhitectural, cu tehnologie LED de ultimă generație.

Consecvent cu obiectivele pe care mi le-am propus, în cadrul protocolului de colaborare încheiat, voi identifica împreună cu aparatul de specialitate al CJ cele mai potrivite soluții pentru realizarea acestui proiect. Palatul Administrativ din Bacău este un veritabil blazon, o emblemă care trebuie readusă la strălucirea de odinioară, urmând exemplul orașelor din Europa care valorifică moștenirea arhitecturală.

-Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău