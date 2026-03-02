Se scumpește gigacaloria în Bacău, cu aproape 20%! Viziteu taie din nou subvenția la căldură, iar nota de plată ajunge la băcăuani

Primăria Municipiului Bacău pregătește o nouă lovitură pentru băcăuanii racordați la sistemul centralizat de termoficare: diminuarea subvenției pentru energia termică, începând cu sezonul rece 2026–2027. Proiectul de hotărâre, inițiat de primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, urmează să fie supus votului Consiliului Local.

După ce în ultimii ani administrația a invocat constant investițiile în SACET și „eficientizarea” sistemului, nota de plată ajunge tot la populație. În 2025, municipalitatea a plătit din bugetul local 60,25 milioane de lei pentru acoperirea diferenței dintre costul real al gigacaloriei și prețul facturat populației, la care s-au adăugat alte 4,49 milioane de lei reprezentând pierderi neacceptate. În loc să explice de ce, în ciuda investițiilor anunțate, sistemul continuă să genereze asemenea pierderi, Primăria propune acum reducerea sprijinului acordat consumatorilor casnici.

În referatul de aprobare se arată că „subvenția acordată pentru energia termică reprezintă un efort financiar considerabil, care limitează capacitatea municipiului de a susține investiții în infrastructură, educație, sănătate și modernizarea serviciilor publice” .

Concret, prețul local de facturare pentru populație va fi de 629,78 lei/Gcal fără TVA, de la 529 lei/Gcal cât e în prezent. Pentru consumatorii racordați la rețeaua de transport, subvenția ar urma să fie redusă la 65,42 lei/Gcal, față de 166,26 lei/Gcal în prezent. Pentru cei racordați la rețeaua de distribuție, subvenția scade la 428,23 lei/Gcal, de la 529,07 lei/Gcal, iar pentru cei racordați la centralele de cvartal, la 312,91 lei/Gcal, față de 413,75 lei/Gcal

A doua scumpire consistentă, în 2 ani

Creșterea de 20% dorită de primarul Viziteu vine după ce acum un an primarul a majorat cu 40% prețul gigacaloriei. Practic, în doi ani, primarul Bacăului scumpește căldura cu 70%, de la 373 de lei/Gcal la 629 lei/Gcal.

Deși în documente se vorbește despre „o soluție echilibrată” și despre „sustenabilitate pe termen mediu și lung”, realitatea este că mii de familii rămân dependente de un sistem centralizat pe care nu îl pot evita și pentru care nu au alternative reale. În multe cartiere, debranșarea nu este posibilă sau implică costuri prohibitive, iar investițiile promise de ani de zile nu s-au tradus într-o scădere consistentă a cheltuielilor.

De asemenea, băcăuanii vor plăti gigacaloria de două ori mai mult decât la București.