Secția ORL din cadrul SJU Bacău s-a mutat în clădirea Maternității

Secția ORL a Spitalului Județean de Urgență Bacău s-a mutat în Clădirea Maternității (aripa stângă). Astfel, secția a revenit la capacitatea normală de funcționare, fiind dotată cu 25 de paturi, inclusiv cele aferente Compartimentului de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială și cele destinate internărilor de zi, potrivit unui comunicat.

Pacienții beneficiază acum de saloane cu grup sanitar propriu, săli de operații și săli de mici intervenții, complet echipate, precum și de cabinete de consultații, care respectă toate circuitele medicale.

„Suntem singura secție din județ care asigură gardă de specialitate, atât pentru adulți, cât și pentru copii, preluând toate urgențele ORL din Bacău și chiar din județele învecinate”, au subliniat reprezentanții secției.

Cele mai frecvente intervenții realizate în cadrul secției includ atât patologia acută (supurații, traumatisme, tumori), cât și patologia cronică, respectiv operații în sfera rinosinusală (deviații de sept, polipoză, rinite, tumori), intervenții endoscopice, laringoscopie suspendată, proceduri la nivelul amigdalelor și orofaringelui, precum și intervenții în zona cervicală (partea externă a gâtului).

Aparatura de care dispune secția permite efectuarea unei game variate de intervenții, de la fibroscopii, intervenții chirurgicale clasice și endoscopice, până la intervenții realizate la nivelul corzilor vocale și al laringelui. Fibroscopia este o procedură în care este utilizată fibra optică și camera video, facilități care permit vizualizarea căilor respiratorii superioare (fose nazale, corzi vocale ș.a.), în scopul diagnosticării și tratării afecțiunilor, se precizează în comunicatul de presă al spitalului.

„În ultima perioadă, se observă o creștere semnificativă a cazurilor de supurații în sfera ORL, cu evoluții grave, amplificate inclusiv de prezentarea tardivă la spital. De asemenea, a crescut și frecvența tumorilor ORL, cu insuficiență respiratorie și invazie a structurilor învecinate, multe dintre aceste cazuri fiind depășite chirurgical, din păcate. Or, în astfel situații, intervențiile chirurgicale cu viză curativă sunt posibile doar pentru un număr redus de pacienți, majoritatea necesitând tratament oncologic sau îngrijiri paliative. De aceea, le recomandăm cu insistență pacienților să se prezinte cât mai rapid la medic, încă de la primele semne de infecție ORL sau la descoperirea unei formațiuni tumorale, astfel încât să poată fi stabilit un diagnostic cert și inițiat un tratament cu rezultate bune”, a declarat Dna Dr. Andreea Mădălina Biro, medic primar și șef secție ORL.

„Mutarea Secției ORL într-un spațiu modern reprezintă încă un pas important în direcția asigurării unor servicii medicale la standarde ridicate pentru pacienții noștri. Ne dorim ca fiecare băcăuan să știe că la Spitalul Județean de Urgență găsește nu doar tratamente de specialitate, ci și condiții de siguranță și confort. Investim constant în modernizare și în echipele medicale, pentru ca pacienții să beneficieze de îngrijiri de calitate, aproape de casă.” – Ion Marius Savin, Managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău. (sursa: comunicat de presă)