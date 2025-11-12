Sediul de pe strada Bicaz al Bibliotecii „Costache Sturdza” va fi renovat și transformat într-un hub digital

Consiliul Județean Bacău a aprobat documentația tehnico-economică, faza PTH, și indicatorii aferenți pentru proiectul „Renovarea sediului Bibliotecii Județene Costache Sturdza și transformarea acesteia într-un hub de dezvoltare a competențelor digitale”.

Investiția face parte din proiectul mai amplu „Finanțarea bibliotecilor din județul Bacău pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 7 – Transformare digitală, Operațiunea Competențe digitale, capital uman și utilizarea internetului, investiția 117.

Proiectul, aprobat inițial prin Hotărârea CJ nr. 15/2024 și ulterior modificat prin Hotărârea nr. 76/2024, are ca scop creșterea nivelului de competențe digitale în comunitățile cu acces limitat la formare digitală și în grupurile marginalizate. În total, 14 biblioteci din județ vor fi renovate și modernizate, iar 33 de biblioteci vor fi dotate cu echipamente informatice moderne.

Sediul din strada Bicaz nr. 21 al Bibliotecii județene va reprezenta una dintre principalele investiții, urmând să devină un centru digital modern, cu dotări IT, spații de formare și resurse educaționale adaptate erei digitale. Costurile se ridică la peste 500.000 de lei.

Prin proiect, peste 2.500 de cetățeni din comunități defavorizate vor beneficia de instruire în domenii precum alfabetizare digitală, comunicare online, educație media, creare de conținut digital, securitate informatică și educație antreprenorială digitală.

Consiliul Județean Bacău este lider de parteneriat în cadrul proiectului, care reunește 46 de unități administrativ-teritoriale din județ.