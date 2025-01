Seduction Studio, o afacere băcăuană premiată la nivel internațional, a deschis o nouă locație în municipiu

De peste 13 ani, Seduction Studio este un nume de referință în industria videochatului premium din județul Bacău, impunându-se prin profesionalism, seriozitate și standarde ridicate de calitate. Cu o experiență vastă și o reputație solidă, studioul este recunoscut atât la nivel național, cât și internațional, fiind o afacere care demonstrează că succesul poate fi construit pe etică, legalitate și respect pentru oameni.

Parte din categoria studiourilor premium, Seduction Studio continuă să inoveze și să se extindă. Recent, compania a inaugurat un nou studio în municipiul Bacău. Astfel, numărul total a ajuns la trei, două fiind situate în Bacău, iar unul în Onești, oferind modelelor spații moderne, sigure și confortabile, situate în zone premium ale orașelor.

Studio premium, premiat internațional

Performanța studioului este recunoscută printr-o serie impresionantă de premii obținute de-a lungul timpului. Printre cele mai importante se numără distincțiile „Boutique Cam Studio of the Year” și „Emerging Model of the Year”, câștigate în 2023 la prestigioasa gală București Summit Awards, un eveniment de anvergură internațională care a reunit peste 4000 de participanți. În ediția următoare, din 2024, Seduction Studio a luat premiile „Emerging studio of the Year” și „Best premium cam model”, confirmând poziția importantă a studioului în industria videochatului autohton.

De asemenea, tot în 2023, studioul a obținut locul 6 în cadrul evenimentului LiveCamAwards din Portugalia, în ceea ce privește cele mai multe venituri generate pe una dintre cele mai mari și mai renumite platforme premium din industrie. Tot în 2023, în cadrul AW Summit din Ibiza, Seduction Studio a avut un model premiat cu o excursie pentru rezultatele obținute.

Condiții deosebite pentru modele

Condițiile oferite de Seduction Studio sunt de excepție, aspect care contribuie semnificativ la succesul modelelor. Fiecare cameră este amenajată cu bun gust, dotată cu echipamente moderne și situată în apartamente noi, care asigură un mediu de lucru plăcut și relaxant. Mai mult, siguranța modelelor este o prioritate absolută. Accesul în locații este permis doar pe baza de amprentă, iar identitatea acestora este protejată cu strictețe. Totodată. se asigură pază și supraveghere video 24 de ore din 24.

Un alt aspect care face ca acest studio să fie deosebit este garanția unor venituri substanțiale, performanța fiind încurajată și răsplătită. În fiecare trimestru, cele mai bune modele ale studioului primesc diverse premii de la croaziere sau vacanțe la ski până la operații estetice, telefoane, etc., un gest care subliniază respectul și aprecierea pentru munca depusă.

Toate activitățile studioului sunt desfășurate în deplină legalitate, cu respectarea legislației în vigoare. Contractele de muncă sunt înregistrate, iar toate taxele și contribuțiile sunt achitate către statul român, oferind modelelor stabilitate și siguranță.

Seduction Studio este mai mult decât un simplu studio de videochat – este un exemplu de excelență în domeniu. Cu o echipă dedicată, condiții premium și o viziune orientată către performanță și etică, studioul rămâne un lider incontestabil pe piața din județul Bacău și un model de succes pentru întreaga industrie.