Șeful hingherilor și-a luat adăpostul de câini pe persoană fizică! Încă angajat al municipalității, acuză Primăria de tunuri financiare și intenția de a omorî maidanezii

Conducerea Primăriei Bacău se confruntă cu o „rebeliune”, după ce a început demersurile pentru trecerea gestionării maidanezilor de la serviciul propriu la Societatea de Servicii Publice Municipale. Inițiativa nu a fost pe placul lui Dinu Păncescu, șeful Serviciului de gestionare câini fără stăpân, care a făcut scandal în ședința Consiliului Local. După ce nu a fost lăsat să vorbească, Păncescu și-a acuzat șefii că vor să dea un tun financiar și să omoare cei 1.500 de maidanezi din adăpostul municipalității.

Foto Facebook: Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu și Dinu Păncescu, șeful Serviciului de gestionare câini fără stăpân

I-a făcut campanie primarului, iar acum acuză un tun financiar

Problema câinilor maidanezi care au invadat mai multe zone din municipiul Bacău a fost ținută „sub preș” în ultimii ani. Înaintea alegerilor din 2024, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a susținut în Consiliul Local că „problema maidanezilor a fost rezolvată”, dar reclamațiile au continuat să curgă (detalii AICI). Tratarea politică și electorală a problemei a culminat când Dinu Păncescu a organizat sterilizări de câini în Târgul de la Șerbănești, ca să vină în sprijinul candidaturii șefului său.

„Prietenia” nu a ținut mult, pentru că problema maidanezilor este tot mai acută în oraș, chiar dacă oficialii acuză „migrația” animalelor din comunele învecinate. Potrivit unei inițiative recente, SSPM ar putea prelua activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân din oraș. Primul pas s-a făcut în Consiliul Local Bacău, care a aprobat extinderea obiectului de activitate cu gestionarea adăposturilor pentru câinii vagabonzi. Prezent la ședință, Dinu Păncescu, șeful Serviciului de gestionare câini fără stăpân, a vociferat și a vrut să vorbească, fiind oprit cu greu, la insistența primarului Stanciu-Viziteu.

Ulterior, pe Facebook, Păncescu a făcut acuzații grave la adresa șefilor săi. „Primăria Municipiului Bacău își face firmă de prins și ucis câini. Cineva a mirosit rost de făcut bani pe spatele câinilor fără stăpân din Adăpostul Primăriei Bacău. Cei 1.500 de câini vii și sănătoși din adăpostul Primăriei, pentru care anul acesta NU s-a cheltuit 1 leu din bani publici pentru achiziția de hrană și medicamente (există documente doveditoare în acest sens), au devenit miza unui mare tun financiar”, a notat Păncescu.

Șeful hingherilor a făcut și un calcul: „Cei 1.500 câini x 200 lei/câine ucis la un preț mediu al pieței (depinde de greutatea câinelui), vor genera 300.000 lei de încasat din banii băcăuanilor. 60.000 euro făcuți rapid, cam în 10 zile de muncă”.

Primăria vrea și serviciu metropolitan, și externalizare

La solicitarea Ziarului de Bacău, Primăria a transmis că vrea să facă un serviciu metropolitan pentru câinii fără stăpân, dar și că vrea să externalizeze serviciul către o societate comercială, iar singura pe care a găsit-o este propria firmă.

„Primăria Municipiului Bacău va extinde serviciul de ecarisaj la nivel metropolitan, după modelul transportului public. Această extindere ne va permite capturarea câinilor fără stăpân atât în oraș, cât și în comunele limitrofe, fără a mai fi constrânși de granițele administrative. Pentru a oferi un serviciu eficient și la costuri minime, soluția optimă este externalizarea acestor activități. Având în vedere lipsa de ofertă competitivă pe piața privată în acest domeniu, vom apela la resursele proprii – respectiv la Serviciul Public de Salubrizare și Prestări Servicii (SSPM), societate aflată în subordinea Primăriei Bacău”, potrivit municipalității.

Referitor la acuzațiile lui Dinu Păncescu, conducerea Primăriei anunță că va lua măsuri dacă se vor depăși limitele: „În ceea ce privește opiniile exprimate public de angajați ai instituției, acestea sunt dreptul fiecăruia la liberă exprimare. Totuși, dacă se vor depăși limitele legale sau deontologice, vom lua măsurile necesare, conform cadrului legal”.