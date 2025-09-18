„Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți!”, campania derulată de IPJ Bacău pentru tinerii în căutarea pozelor senzaționale

În perioada iunie-noiembrie, la nivel național, se derulează campania de prevenire a accidentelor produse prin electrocutare în domeniul transporturilor feroviare Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți!, care are drept scop creșterea gradului de informare și conștientizare a populației cu privire la riscurile determinate de nerespectarea unor reguli sau norme de conduită ce trebuie respectate în incinta stațiilor C.F., triaje și în zonele adiacente pentru evitarea accidentelor produse prin electrocutare.
În era rețelelor sociale, dorința de a impresiona cu imagini spectaculoase îi face pe unii tineri să își riște viața urcând pe trenuri sau apropiindu-se periculos de liniile de înaltă tensiune.
Ceea ce nu se vede în spatele unui selfie „perfect” este pericolul real și imediat: 27.000 de volți circulă prin firele electrice de deasupra trenurilor, suficient pentru a opri o inimă în fracțiuni de secundă, fără contact direct. Curentul poate sări prin aer, iar tragedia se întâmplă înainte să îți dai seama.
Pentru conștientizarea acestor pericole de către cei tineri, în cursul zilei de 16 septembrie, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, alături de polițiștii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Bacău, au desfășurat activități preventive în cadrul cărora au distribuit materiale informative care ilustrează, într-un mod simbolic, efectele electrocutării și riscurile la care se expun dacă încearcă să urce pe trenurile sau vagoanele staționate în gări, depouri ori pe cele dezafectate.
De asemenea, în perioada 12-16 septembrie, polițiștii Punctului de Poliție Transporturi Feroviare Onești au desfășurat activități preventive în 8 unități de învățamânt de pe raza municipiului și orașul Târgu-Ocna, la care au participat aproximativ 700 de elevi.
Cu ocazia activităților desfașurate au fost făcute cunoscute campaniile Poliției Române, „Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți” și „Salvează vieți cu un share” și au fost aduse elevilor participanți, recomandări privind normele de conduită referitoare la călătoria cu mijloacele de transport în comun.
„Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți!” este mai mult decât un slogan. Este un apel la conștientizare, o chemare către responsabilitate și o invitație de a ne pune siguranța înaintea dorinței de a obține aprecieri în mediul virtual.
Înainte de a te așeza pe linia de tren sau de a te pune în pericol pentru o poză „cool”, amintește-ți că o secundă de neatenție poate face diferența între viață și moarte.
Fii responsabil, fii sigur! Viața ta nu se măsoară în like-uri, ci în momente trăite în siguranță. Siguranța tinerilor reprezintă o prioritate pentru polițiști, iar astfel de activități vor continua pentru a preveni tragediile cauzate de lipsa de informare și asumarea unor riscuri fatale!
Recomandările polițiștilor pentru a călători în siguranță cu trenul:
Așteptați trenul doar pe peron, la o distanță sigură de marginea acestuia;
Nu vă apropiați de tren până când acesta nu s-a oprit complet;
Nu încercați să urcați sau să coborâți din mers;
Țineți-vă ferm de barele de sprijin la urcare și coborâre;
Evitați aglomerația și împingerile pe peron și în tren;
Respectați indicațiile personalului feroviar;
Atenție la urcarea și coborârea din tren;
Verificați distanța dintre treaptă și peron pentru a evita căderea;
Nu staționați în zona ușilor după urcare;
Dacă ușile sunt automate, așteptați deschiderea completă înainte de a coborî.
Pericolul urcării pe vagoane – Risc de electrocutare!
Nu vă urcați niciodată pe vagoanele de tren!
Firele electrice de deasupra trenurilor sunt sub tensiune (27.000 de volți) – atingerea acestora sau apropierea la mai puțin de 1,5 metri poate duce la electrocutare;
Nu aruncați obiecte pe firele electrice;
Evitați să folosiți bățul, umbrela sau alte obiecte lungi în apropierea firelor de înaltă tensiune.
Traversarea se face doar prin locuri special amenajate, la trecerile semnalizate;
Așteptați ridicarea barierei și semnalul verde înainte de a traversa;
Nu traversați dacă auziți sau vedeți un tren apropiindu-se;
Nu folosiți căștile sau telefonul în timp ce traversați – trebuie să fiți atenți la sunetele de avertizare;
Nu încercați să forțați traversarea înainte ca trenul să ajungă – trenurile au o distanță mare de frânare și nu se pot opri rapid.
