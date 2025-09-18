„Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți!”, campania derulată de IPJ Bacău pentru tinerii în căutarea pozelor senzaționale

În perioada iunie-noiembrie, la nivel național, se derulează campania de prevenire a accidentelor produse prin electrocutare în domeniul transporturilor feroviare Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți!, care are drept scop creșterea gradului de informare și conștientizare a populației cu privire la riscurile determinate de nerespectarea unor reguli sau norme de conduită ce trebuie respectate în incinta stațiilor C.F., triaje și în zonele adiacente pentru evitarea accidentelor produse prin electrocutare.

În era rețelelor sociale, dorința de a impresiona cu imagini spectaculoase îi face pe unii tineri să își riște viața urcând pe trenuri sau apropiindu-se periculos de liniile de înaltă tensiune.

Ceea ce nu se vede în spatele unui selfie „perfect” este pericolul real și imediat: 27.000 de volți circulă prin firele electrice de deasupra trenurilor, suficient pentru a opri o inimă în fracțiuni de secundă, fără contact direct. Curentul poate sări prin aer, iar tragedia se întâmplă înainte să îți dai seama.

Pentru conștientizarea acestor pericole de către cei tineri, în cursul zilei de 16 septembrie, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, alături de polițiștii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Bacău, au desfășurat activități preventive în cadrul cărora au distribuit materiale informative care ilustrează, într-un mod simbolic, efectele electrocutării și riscurile la care se expun dacă încearcă să urce pe trenurile sau vagoanele staționate în gări, depouri ori pe cele dezafectate.

De asemenea, în perioada 12-16 septembrie, polițiștii Punctului de Poliție Transporturi Feroviare Onești au desfășurat activități preventive în 8 unități de învățamânt de pe raza municipiului și orașul Târgu-Ocna, la care au participat aproximativ 700 de elevi.

Cu ocazia activităților desfașurate au fost făcute cunoscute campaniile Poliției Române, „Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți” și „Salvează vieți cu un share” și au fost aduse elevilor participanți, recomandări privind normele de conduită referitoare la călătoria cu mijloacele de transport în comun.