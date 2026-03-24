Semafoarele inteligente din Bacău „inovează” Codul Rutier. Cum pot fi sancționați șoferii care vor să fie „văzuți” de senzori

Primăria Bacău anunță extinderea sistemului modern de semaforizare în mai multe intersecții din oraș, unde au fost amplasate plăcuțe speciale de informare, iar senzorii de cerere au fost marcați vizibil cu vopsea albastră.

Unde au fost montate noile sisteme de semafoare inteligente?

Noile dotări au fost instalate în următoarele puncte importante din municipiu:

Str. Vadul Bistriței cu Str. Vântului (zona Jisk Autogară)

Bulevardul Unirii cu Str. Tecuciului (Lidl Șerbănești)

Str. Milcov cu Str. Mircea Eliade (Cora)

Str. Republicii cu Str. Condorilor

Str. Republicii – Unitatea Militară de Aviație

Ce este nou în trafic?

Odată cu implementarea sistemului modern, în intersecții a apărut și al treilea semafor, amplasat la baza stâlpilor. Acesta are rolul de a ajuta primul autovehicul să oprească mai aproape de linia de stop și să observe mai ușor culoarea semaforului.

Prin această poziționare, vehiculele sunt detectate mai eficient de senzorii din asfalt, ceea ce contribuie la reducerea cozilor din trafic. Spre deosebire de vechile sisteme, unde șoferii opreau mai departe pentru vizibilitate, noile semafoare optimizează poziționarea mașinilor în intersecție.

Cum funcționează senzorii?

Sistemul de management al traficului folosește bucle inductive montate în carosabil, care au rolul de a monitoriza și regla fluxul de vehicule:

🟢 Senzorii de cerere – necesită oprirea mașinii pe zona marcată pentru a declanșa culoarea verde

– necesită oprirea mașinii pe zona marcată pentru a declanșa culoarea verde 🟡 Senzorii îndepărtați – măsoară numărul de autovehicule care așteaptă la semafor

– măsoară numărul de autovehicule care așteaptă la semafor 🔴 Senzorii de la linia de stop – monitorizează viteza de intrare în intersecție

– monitorizează viteza de intrare în intersecție 🔵 Senzorii de ieșire – contabilizează mașinile care părăsesc intersecția

‼️ Șoferii trebuie să acorde atenție în special senzorilor de cerere, marcați cu albastru, acolo unde sunt amplasați.

Recomandări pentru pietoni

Autoritățile reamintesc că, pentru a obține culoarea verde la trecere, pietonii trebuie să apese senzorul galben montat pe stâlpii semafoarelor.

Un proiect amplu pentru fluidizarea traficului

Implementarea face parte din proiectul SMT (Sistem de Management al Traficului), care prevede montarea de bucle inductive în 88 de puncte semaforizate din oraș:

58 de intersecții

30 de treceri de pietoni

Aceste echipamente permit colectarea în timp real a datelor despre trafic și ajustarea automată a timpilor de semaforizare, în funcție de condițiile din intersecții.

Critici și controverse. Ce aleg șoferii, între lege și realitatea din intersecții?

O parte dintre șoferi atrag atenția asupra unor neclarități și posibile probleme generate de noul sistem, în special în raport cu legislația rutieră în vigoare.

Potrivit OUG 195/2002 și HG 1391/2006, la culoarea roșie a semaforului, oprirea trebuie făcută înaintea liniei de stop. Depășirea acesteia este considerată nerespectarea semnificației semaforului și se sancționează cu 4–5 puncte de amendă și 3 puncte de penalizare.

În acest context, unii conducători auto se întreabă dacă nu vor apărea situații limită:

„Se va ajunge ca poliția să sancționeze depășiri de câțiva centimetri peste linie?”

„Cum te poziționezi corect dacă sistemul nu te detectează decât fix pe linie?”

În practică, spun șoferii, senzorii par montați chiar în zona liniei de oprire. Astfel:

dacă nu ajungi suficient de aproape, semaforul nu „vede” mașina

dacă înaintezi prea mult, riști să depășești linia și să fii sancționat

O altă problemă semnalată ține de geometria unor intersecții. Pe străzile mai înguste, oprirea foarte aproape de intersecție poate bloca manevrele altor participanți la trafic, în special pentru cei care virează la stânga sau încearcă să se strecoare.

De asemenea, posesorii de motociclete și scutere sunt nemulțumiți de faptul că senzorii nu îi identifică la semafoare. Astfel, dacă nu vin mașini, stau și așteaptă degeaba să se facă verde.

„Teoretic e una, practic e alta”, spun participanții la trafic, care consideră că soluția corectă ar fi:

oprirea cât mai aproape de linie, fără a o depăși

dar și păstrarea unui spațiu suficient pentru a nu bloca intersecția

Sunt invocate și exemple concrete, precum intersecția din zona Lidl Șerbănești, unde șoferii susțin că modificările de infrastructură – reducerea spațiului și introducerea elementelor de delimitare – au îngreunat circulația, în ciuda obiectivului declarat de fluidizare.

Ce urmează?

După finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune completă a sistemului, toate echipamentele vor fi integrate și coordonate dintr-un dispecerat central. Autoritățile estimează că rezultatele se vor traduce în:

reducerea timpilor de așteptare

fluidizarea circulației

creșterea siguranței pentru șoferi și pietoni

„Implementarea sistemului este în curs, iar efectele vor deveni vizibile pe măsură ce proiectul va fi finalizat”, susține municipalitatea.