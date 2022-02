Semnal de alarmă! Asociațiile non-guvernamentale din Bacău, la un pas de colaps, după ce au primit facturile la gaz: „Este ceva de necrezut!”

Asociațiile non-guvernamentale din Bacău rămân fără soluții în fața scumpirilor necontrolate la utilități. Două dintre cele mai reprezentative ONG-uri din domeniul social, Asociația Lumina și Asociația Betania, care activează în domeniul social, trag un semnal de alarmă, după ce au primit facturi la gaze care le pun în pericol funcționarea.

foto – Asociația Lumina

Asociația Lumina, care oferă servicii de îngrijiri paliative pentru copii, pune problema chiar a închiderii centrului din Bacău, după ce a primit factura pe luna decembrie la gaze, arătând că tariful plătit de Casa de Asigurări a rămas la nivelul anului 2010.

„Cum este posibil asa ceva? Incotro ne indreptam? Cum poate o organizatie sa continue furnizarea de servicii cu o factura la gaz care a crescut pentru luna ianuarie 2022 de peste 4 ori comparativ cu luna decembrie 2021??? Ce urmeaza? Inchiderea? Cine preia ingrijirea? In conditiile in care suntem singura organizatie din N-E Romaniei care furnizeaza servicii de ingrijiri paliative pentru copii iar tariful pe zi de spitalizare/pat platit de Casa de Asigurari de Sanatate in ingrijiri paliative a ramas acelasi din anul 2010?”, a postat asociația pe pagina de Facebook.

Contactat de Ziarul de Bacău, Andre Muit, președintele Asociației Betania, care oferă, printre altele, servicii pentru copiii cu autism, cei cu probleme de integrare sau victimele traficului de persoane, a declarat că nu știe cum va rezolva această criză, după ce factura pe decembrie a venit cât plătea asociația pe o iarnă întreagă, anul trecut.

„Pe decembrie a venit 62.000 lei pentru toate cele 7 clădiri ale noastre. Asta în condițiile în care anul trecut a venit 4000 de lei. E ceva de necrezut! Este foarte mare factura. Nu prea ne descurcăm în aceste condiții și nu știu cum să rezolvăm situația”, a declarat Andre Muit (foto).