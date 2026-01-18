Și-a bătut fratele mai mare! Reținut de polițiști și, ulterior, arestat preventiv pentru 4 infracțiuni

Un bărbat din Târgu Ocna a avut nevoie de patru infracțiuni, ca să-și agreseze fratele mai mare. Acum, a ajuns după gratii.

Un bărbat de 42 de ani, din Stațiunea Târgu-Ocna, l-ar fi agresat pe fratele său, după ce ar fi pătruns fără drept în locuința acestuia și ar fi distrus geamul ușii de acces.

Bărbatul de 43 de ani a sesizat polițiștii despre scandalul provocat de fratele său care avea emis un ordin de protecție provizoriu din ziua anterioară.

Polițiștii au intervenit imediat și după administrarea probatorului, l-au reținut pe bărbatul de 42 de ani pentru 24 de ore. Ulterior, l-au prezentat instanței care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violare de domiciliu, distrugere, lovirea sau alte violențe și încălcarea ordinului de protecție.