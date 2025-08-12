Și-a bătut nevasta cu o bâtă chiar în drum, la Sascut! Bărbatul a fost arestat și este cercetat pentru violență în familie

Scene de violență în familie, la Sascut, județul Bacău, unde un bărbat și-a bătut nevasta chiar în drum, cu o bâtă!

Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni au început o anchetă privind infracțiunea de violență în familie, comisă în comuna Sascut.

Din cercetările efectuate s-a stabilit că, în după-amiaza aceleasi zile, pe fondul unui conflict spontan pe drumul sătesc, un bărbat de 52 de ani ar fi agresat-o pe soția sa, în vârstă de 50 de ani, lovind-o cu un obiect contondent.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind introdus în arestul I.P.J Bacău.

Ulterior, a fost prezentat instanței care a dispus arestarea preventivă a celui în cauză pentru 30 de zile.